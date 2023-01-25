Росіяни знищують Авдіївку - з'явилось відео серйозного обстрілу. Жителів кваплять з евакуацією

Окупанти розстріляли з артилерії багатоповерхівку в Авдіївці

Окупанти на сході України штурмують та обстрілюють не лише Бахмут. Від початку широкомасштабного вторгнення майже рік тому і по нині ворог штурмує та атакує Авдіївку Донецької області, а 25 січня весь день армія росії гатила з "градів" по житлових кварталах міста.

Як розповів нардеп по Авдіївському округу Муса Магомедов, увесь час від початку широкомасштабного вторгнення росіяни не припиняють воювати з цивільними людьми, які ховаються у підвалах та сховищах, руйнують житлові будинки.

"Сьогодні "рускіє" розстріляли багатоповерхівку у кварталі Ювілейний. Саме тоді, коли співробітники Авдіївського коксохімічного заводу – найбільшого в Європі – розвозили гуманітарну допомогу по сховищах", — розповів нардеп.

Він нагадав, що до вторгнення росіян торік в Авдіївці мешкало понад 30 тисяч людей. Сьогодні в місці перебувають не більше 2,5 тисячі, з них, майже шість десятків – це діти.

"Відверто не схвалюю рішення залишатися в місті. Те, як росіяни "ґвалтують" можна порівняти з пеклом: щоденні масовані обстріли міста із "градів", авіації, артилерії. Але, маємо неспростовний факт: чимало людей відмовляються від евакуації, яку ми проводимо разом із військовою адміністрацією, АКХЗ та волонтерами", — додає Магомедов.

Він вкотре наголосив на безальтернативності евакуації цивільних.

"Можна довго розповідати про відсутність коштів, але жодні ризики не варті бодай потенційної загрози втратити життя. Український переселенців приймають в інших регіонах України, приймає Європа. Під відкритим небом тих, хто зважиться на евакуацію, не залишить. Не варто ризикувати життям, коли дихання смерті відчувається повсюди", — підкреслив парламентар.

Лінія фронту станом на 25.01.23 в районі Авдіївки

Як повідомлялося, в ході запеклих боїв за Соледар Донецької області бійці ЗСУ виснажили супротивника і пішли з міста, дозволивши окупантам зайняти цей населений пункт.