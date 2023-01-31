Війна — день 342: окупанти тиснуть на Бахмут і готуються до масштабного наступу

Оперативно про головне 31 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 342 дні. Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах вздовж усієї лінії фронту і продовжують основними силами тиснути на Бахмут. Керівництво України, своєю чергою, розуміє, що росія готує новий масштабний наступ з метою здобути хоч якусь перемогу, проте успішність цієї витівки там ставлять під сумнів. Тим більше, що велика партія західної військової техніки вже знаходиться на півдорозі в Україну.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Нідерланди готові розглянути запит на постачання винищувачів F-16 до України, хоч Київ такого запиту ще не давав.

"Але якщо це станеться, це буде важливим етапом. Ми розглянемо його та проконсультуємося з нашими союзниками", — сказав прем’єр країни Марк Рютте.

З даними за 28 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 339: окупанти тиснуть на Вугледар та штурмують Бахмут

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 340: окупанти штурмують Бахмут і Вугледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Інформація за 30 січня доступна у зведенні: Війна — день 341: окупанти тиснуть на Донбасі та обстрілюють мирні міста