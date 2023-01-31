Не обійшлося без України: організатори представили офіційний логотип і слоган Євробачення-2023 (фото, відео)

Як виглядатиме цьогоріч офіційна атрибутика міжнародного пісенного конкурсу

У Ліверпулі (Велика Британія), де цьогоріч від імені України проходитиме "Євробачення-2023", сьогодні представили офіційний логотип та слоган міжнародного пісенного конкурсу. На нього, нагадаємо, вирушить дует TVORCHI, які виграли Нацвідбір.

Офіційну атрибутику шоу організатори розмістили на офіційній сторінці конкурсу в instagram. Відомо, що Євробачення-2023 проходитиме під слоганом "Об’єднані музикою" (United by Music), а на логотипі цьогорічного конкурсу зображені серця, які б’ються разом.

Цікаво, що на малюнку поєднані 4 відтінки, 2 із яких — це кольори українського прапора. Лого цьогорічного конкурсу виглядяє як пульсуючі серця синього, жовтого, фіолетового та рожевого кольору.

Символіку до "Євробачення" створили у партнерстві британське агенство Superunion та українська креативна студія Starlight Creative.

Жеребкування учасників конкурсу відбудеться 1 лютого о 21:00 за Київським часом. Півфінали Євробачення-2023 заплановані на 9 та 11 травня, а фінал пройде 13 травня у Ліверпулі.

Нагадаємо, що в грудні букмекери оцінили шанси TVORCHI на "Євробаченні-2023". Україна увійшла до топ-10 країн, які можуть цьогоріч здобути перемогу.