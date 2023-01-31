Не обошлось без Украины: организаторы представили официальный логотип и слоган Евровидения-2023 (фото, видео)

Как будет выглядеть в этом году официальная атрибутика международного песенного конкурса

В Ливерпуле (Великобритания), где в этом году от имени Украины будет проходить "Евровидение-2023", сегодня представили официальный логотип и слоган международного песенного конкурса. На него, напомним, отправится выигравший Нацотбор дуэт TVORCHI.

Официальную атрибутику шоу организаторы разместили на официальной странице конкурса в instagram. Известно, что Евровидение-2023 будет проходить под слоганом "Объединенные музыкой" (United by Music), а на логотипе конкурса этого года изображены бьющиеся вместе сердца.

Интересно, что на рисунке совмещены 4 оттенка, 2 из которых – это цвета украинского флага. Логотип нынешнего конкурса выглядит как пульсирующие сердца синего, желтого, фиолетового и розового цвета.

Символику к "Евровидению" создали в партнерстве британское агентство Superunion и украинская креативная студия Starlight Creative.

Жеребьевка участников конкурса состоится 1 февраля в 21:00 по Киеву. Полуфиналы Евровидения-2023 запланированы на 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая в Ливерпуле.

Напомним, что в декабре букмекеры оценили шансы TVORCHI на "Евровидении-2023". Украина вошла в топ-10 стран, которые могут в этом году одержать победу.