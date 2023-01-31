Повоєнний кремль: путін може зберегти владу після поразки в Україні, але заміна йому вже є

Розпочавши повномасштабну війну з Україною, диктатор підписав вирок своїй політичній кар'єрі

Політична доля володимира путіна вже вирішена. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише 24 Канал. За словами посадовця, кремлівський диктатор приречений на поразку у війні з Україною, і в росії почали підшукувати йому заміну. Мало того, декому вже навіть відомо ім'я наступного президента рф. Данілов зазначив, що українська влада також має припущення щодо того, як будуть розгортатися події в росії після зміни глави держави, і хто саме може зайняти цю посаду, проте розкривати деталі не став.

"Телеграф" з'ясовував, які шанси утриматися при владі після поразки у війні має володимир путін, і хто претендуватиме на президентське крісло після усунення диктатора.

Поразка неминуча, але режим може встояти

Повномасштабне вторгнення рф в Україну пішло не за планом з перших днів наступу. "Спецоперація", яка повинна була стати легкою прогулянкою для окупантів, і закінчитися за лічені тижні тріумфальною перемогою володимира путіна в захопленому Києві, стала для росіян довготривалою і кривавою бійнею, що з кожним днем виснажує ресурси країни-агресора.

Втративши за 11 місяців понад 125 тисяч солдатів, навісивши на росію ярлик держави-терориста і підвівши під багатомільйонні санкції майже кожну галузь російської економіки, володимир путін почав втрачати позиції, а непохитність його авторитету серед російських еліт тепер викликає сумніви.

Усвідомлюючи, що "Акелла промахнувся", вище військово-політичне керівництво рф робить усе можливе, аби затягнути війну. Поразка Україні після катастрофічних військових, політичних та економічних втрат може стати початком руйнації путінського режиму. Поки не буде підписано акт капітуляції, а на території України залишатиметься хоча б сотня російських солдатів, війна буде тривати, а значить, у кремля буде час вигадати виправдання поразці, аби запобігти заворушенням у суспільстві та зростаючому невдоволенню серед еліт.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, процеси, які почалися у росії і які призведуть до того, що путін втратить свою владу, вже не зупинити.

"Питання путіна у росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після путіна", – наголосив посадовець.

Говорячи про неконтрольовану путіним зміну режиму в росії, політичні експерти нерідко припускають або фізичну ліквідацію кремлівського диктатора, або ж видачу його Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Останній сценарій міг би стати для нової влади вирішенням проблеми зняття з рф західних санкцій. Проте, за словами політичного аналітика Олександра Кочеткова, практика політичних процесів в рф показує, що до залу суду путін просто не доїде, адже там він може розповісти багато "зайвого" про тих, хто залишиться при владі.

"Путін це добре розуміє, а тому не збирається нікуди йти і буде триматися за своє крісло до останнього. Допоки він вірить, що може виграти війну проти України, він буде залишатися при владі. На руку йому грає те, що окрім нього, ніхто з політичної верхівки не має легітимності в очах населення. В росії влада — це путін. Усвідомлюючи це, він не очікує і не боїться заколоту з боку свого оточення", — зазначає експерт.

Державний переворот vs транзит влади

Серед ймовірних кандидатів на пост президента рф після політичного усунення путіна або ж його смерті частіше за інших називають трьох посадовців: прем'єр-міністра рф Михайла Мішустіна, сина глави секретаря Радбезу рф Дмитра Патрушева та заступника глави Радбезу рф Михайла Медведєва.

Варто зазначити, що шанси на зайняття президентського крісла останнім з недавніх пір суттєво зменшились: за відсутності реального політичного впливу та бодай якихось вагомих досягнень, Медведєв з кожним днем все більше перетворюється на одіозного та скандального пропагандиста, сприймати якого всерйоз на політичній арені світу вкрай складно. Серед російських політичних еліт Медведєв має репутацію повністю керованого, штучного "замінника" володимира путіна, що закінчив виконувати свою роль у 2012 році.

Згідно конституції рф, якщо президент не зможе виконувати свої обов'язки, першим на зайняття посади глави держави претендуватиме прем'єр-міністр. Виходячи з цього, найбільше шансів стати наступним очільником кремля має діючий глава уряду Михайло Мішустін. Посадовець, відомий своєю різкою антизахідною позицією, зараз займається подоланням наслідків санкцій для російської економіки.

Попри законне право попереднього кандидата на президентське крісло, українські експерти, до яких звернувся "Телеграф", одноголосно назвали лідером цих перегонів 44-річного сина очільника ФСБ росії Дмитра Патрушева. Після закінчення академії ФСБ політик очолював державний "Россільгоспбанк", а у 2018 році був назначений міністром сільського господарства рф.

За словами політолога Петра Олещука, російська модель влади не передбачає можливості для навіть умовно демократичної зміни режиму. Якщо такі зміни відбуватимуться, то або в результаті внутрішньої дестабілізації та державного перевороту, або в результаті "транзиту" влади обраному спадкоємцю і остаточного перетворення росії в Північну Корею.

"Припустити переворот складно, адже влада в росії максимально персоналізована і сьогодні втілена у путіні. Знищення цього образу може призвести до неконтрольованої реакції розпаду. Прикладом розвитку такого сценарію може слугувати усунення царя в ході Лютневої революції 1917 року, яке призвело до непередбачуваного розвитку подій, в результаті чого до влади прийшли більшовики. Саме тому прогнозувати результат державного перевороту в росії неможливо", — пояснює експерт.

Водночас транзит влади може бути запущений і самим путіним. В такому випадку спадкоємця буде обрано з найближчого оточення диктатора. Ця людина повинна бути такою ж клептократичною як і путін, але помітно молодшою за нього, зазначає Петро Олещук.

"Патрушев-молодший може претендувати на цю роль. Проте, хто б не став заміною путіна в рамках транзиту влади, він буде представляти його інтереси і діяти за його вказівкою, тому кардинальних змін у режимі чекати не варто", — вважає експерт.

Звернутися до історії, аби краще зрозуміти перспективи майбутнього росії, радить і політичний аналітик Олександр Кочетков. За його словами, в даному випадку найбільш вірогідний сценарій розвитку подій той, що росія вже переживала після смерті Сталіна.

"Не обов'язково чекати на державний переворот. Путін хворий на невиліковну хворобу, яка називається старість. Його смерть може настати у будь-який момент. Після цього до влади, ймовірно, прийде невиразний і проміжковий глава, який буде продовжувати лінію свого попередника. Теоретично, це дійсно може бути Патрушев-молодший, як представник одного з найбільш впливових кланів, проте не маючий жодного відношення до війни і цілком зрозумілий для Заходу. А от після нього можуть початися дійсно цікаві події, коли до влади прийде той, хто буде розвінчувати культ путіна, як це колись робив Хрущов", — каже експерт.

Кого б не обрав путін на роль свого наступника, застерегтися від ризиків йому все одно не вдасться. Адже навіть найвідданіші та цілком керовані призначенці, відчувши смак безмежної влади, швидко забувають, хто їм її передав. Усвідомлюючи це, володимир путін зробить усе можливе, аби залишатися на посаді якомога довше. Завадити йому у цьому може виключно його прогресуюча "невиліковна хвороба".