Послевоенный кремль: путин может сохранить власть после поражения в Украине, но замена ему уже есть

Начав полномасштабную войну с Украиной, диктатор подписал приговор своей карьере.

Политическая судьба владимира путина уже решена. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет 24 канал. По словам чиновника, кремлевский диктатор обречен на поражение в войне с Украиной, и в России начали подыскивать ему замену. Более того, некоторым уже даже известно имя следующего президента России. Данилов отметил, что украинские власти также имеют предположения о том, как будут разворачиваться события в россии после смены главы государства, и кто именно может занять этот пост, однако раскрывать детали не стал.

"Телеграф" выяснял, какие шансы удержаться у власти после поражения в войне имеет владимир путин, и кто будет претендовать на президентское кресло после устранения диктатора.

Поражение неизбежно, но режим может выстоять

Полномасштабное вторжение рф в Украину пошло не по плану с первых дней наступления. "Спецоперация", которая должна была стать легкой прогулкой для оккупантов, и закончиться за считанные недели триумфальной победой владимира путина в захваченном Киеве, стала для россиян долгой и кровавой бойней, которая с каждым днем истощает ресурсы страны-агрессора.

Потеряв за 11 месяцев свыше 125 тысяч солдат, навесив на россию ярлык государства-террориста и подведя под многомиллионные санкции почти каждую отрасль российской экономики, владимир путин начал терять позиции, а непоколебимость его авторитета среди российских элит теперь вызывает сомнения.

Осознавая, что "Акелла промахнулся", высшее военно-политическое руководство россии делает все возможное, чтобы затянуть войну. Поражение Украине после катастрофических военных, политических и экономических потерь может стать началом разрушения путинского режима. Пока не будет подписан акт капитуляции, а на территории Украины будет оставаться хотя бы сотня российских солдат, война будет продолжаться, а значит, у кремля будет время придумать оправдание поражению, чтобы предотвратить беспорядки в обществе и растущее недовольство среди элит.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, начавшиеся в россии процессы, которые приведут к тому, что путин потеряет свою власть, уже не остановить.

"Вопрос путина в россии уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после путина", — подчеркнул чиновник.

Говоря о неконтролируемом путиным изменении режима в рф, политические эксперты нередко предполагают либо физическую ликвидацию кремлевского диктатора, либо же выдачу его Международному уголовному суду в Гааге. Последний сценарий мог бы стать для новой власти решением проблемы снятия с россии западных санкций. Однако, по словам политического аналитика Александра Кочеткова, практика политических процессов в рф показывает, что до зала суда путин попросту не доедет, ведь там он может рассказать много "лишнего" о тех, кто останется у власти.

"Путин это хорошо понимает, а потому не собирается никуда уходить и будет держаться за свое кресло до последнего. Пока он верит, что может выиграть войну против Украины, он будет оставаться у власти. На руку ему играет то, что кроме него, никто из политической верхушки не имеет легитимности в глазах населения. В россии власть — это путин. Осознавая это, он не ожидает и не боится мятежа со стороны своего окружения", — отмечает эксперт.

Государственный переворот vs транзит власти

Среди вероятных кандидатов на пост президента рф после политического устранения путина или его смерти чаще других называют трех должностных лиц: премьер-министра россии Михаила Мишустина, сына главы секретаря Совбеза рф Дмитрия Патрушева и заместителя главы Совбеза Михаила Медведева.

Стоит отметить, что шансы на занятие президентского кресла последним с недавних пор существенно уменьшились: при отсутствии реального политического влияния и хоть каких-то весомых достижений, Медведев с каждым днем все больше превращается в одиозного и скандального пропагандиста, воспринимать которого всерьез на политической арене мира крайне сложно. Среди российских политических элит Медведев имеет репутацию полностью управляемого искусственного "заменителя" владимира путина, который закончил выполнять свою роль в 2012 году.

Согласно конституции рф, если президент не сможет выполнять свои обязанности, первым на занятие должности главы государства будет претендовать премьер-министр. Исходя из этого, больше всего шансов стать следующим главой кремля имеет действующий глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник, известный своей резкой антизападной позицией, сейчас занимается преодолением последствий санкций для российской экономики.

Несмотря на законное право предыдущего кандидата на президентское кресло, украинские эксперты, к которым обратился "Телеграф", единогласно назвали лидером этой гонки 44-летнего сына главы ФСБ россии Дмитрия Патрушева. После окончания академии ФСБ политик возглавлял государственный "Россельхозбанк", а в 2018 году был назначен министром сельского хозяйства рф.

По словам политолога Петра Олещука, российская модель власти не предусматривает возможности даже для условно демократического изменения режима. Если такие изменения будут происходить, то либо в результате внутренней дестабилизации и государственного переворота, либо в результате "транзита" власти избранному наследнику и окончательному превращению россии в Северную Корею.

"Предположить переворот сложно, ведь власть в россии максимально персонализирована и сегодня воплощена в путине. Уничтожение этого образа может привести к неконтролируемой реакции распада. Примером развития такого сценария может служить устранение царя в ходе Февральской революции 1917 года, которое привело к непредсказуемому развитию событий, в результате чего к власти пришли большевики. Именно поэтому прогнозировать результат государственного переворота в россии невозможно", — объясняет эксперт.

В то же время, транзит власти может быть запущен и самим путиным. В таком случае наследник будет избран из ближайшего окружения диктатора. Этот человек должен быть таким же клептократичным как и путин, но заметно младше его, отмечает Петр Олещук.

"Патрушев-младший может претендовать на эту роль. Однако, кто бы ни стал заменой путина в рамках транзита власти, он будет представлять его интересы и действовать по его указанию, поэтому кардинальных изменений в режиме ждать не стоит", — считает эксперт.

Обратиться к истории, чтобы лучше понять перспективы будущего рф, советует и политический аналитик Александр Кочетков. По его словам, в данном случае наиболее вероятен сценарий развития событий, который россия уже переживала после смерти Сталина.

"Не обязательно дожидаться государственного переворота. Путин болен неизлечимой болезнью, которая называется старость. Его смерть может наступить в любой момент. После этого к власти, вероятно, придет невнятный и промежуточный глава, который будет продолжать линию своего предшественника. Теоретически, это действительно может быть Патрушев-младший, как представитель одного из наиболее влиятельных кланов, однако не имеющий никакого отношения к войне и вполне понятный Западу, а после него могут начаться действительно интересные события, когда к власти придет тот, кто будет развенчивать культ путина, как это когда-то делал Хрущев", — говорит эксперт.

Кого бы ни выбрал путин на роль своего преемника, уберечься от рисков ему все равно не удастся. Ведь даже самые преданные и вполне управляемые назначенцы, почувствовав вкус безграничной власти, быстро забывают, кто им ее передал. Осознавая это, владимир путин сделает все возможное, чтобы оставаться на должности как можно дольше. Помешать ему в этом может только его прогрессирующая "неизлечимая болезнь".