"медведева нужно поблагодарить": Гармаш о реакции Запада на новые ядерные угрозы

Запад больше не боится пустых ядерных угроз россии, поэтому дает Украине все больше оружия

Россия боится проиграть войну в Украине, поэтому возобновила свой ядерный шантаж. Но пост дмитрия медведева про ядерную войну на Западе воспримут не как опасное заявление, а как неисполнимую угрозу.

Так считает переговорщик от Украины в ТКГ Сергей Гармаш. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" он рассказал, чем ядерные угрозы россии помогут выиграть Украине войну.

Зампред военно-промышленной комиссии россии дмитрий медведев накануне новой встречи "Рамштайн" заявил, что ядерные державы никогда не проигрывают войны. Он уверен, что если Украина выиграет сейчас битву, то россия начнет ядерную войну, потому что не умеет и не хочет проигрывать.

Слова медведева свидетельствуют о том, что в россии все же понимают, что могут проиграть в войне, уверен Гармаш. Эта перспектива для них крайне серьезная, поэтому они пытаются снова угрожать Западу ядерным ударом.

"Меня очень утешает этот упрек медведева в его последнем посте. Потому что он свидетельствует о том, что в россии понимают возможность проигрыша в войне с Украиной и осознают — это очень серьезная перспектива. Ведь не просто так медведев именно сейчас такое написал, перед "Рамштайном". Таким образом он хочет запугать Запад, чтобы тот не давал нам оружие, которое может привести к поражению россии в войне", — отметил Сергей Гармаш.

По его словам, своими высказываниями медведев послал Западу сигнал о том, что в россии очень боятся проиграть в войне. Также власть оккупантов пугает перспектива передачи Украине танков и другого оружия, о котором стали сообщать иностранные партнеры.

Но медведеву нужно напомнить нарратив, который часто любят использовать в россии — о том, что оккупанты воюют с НАТО. А в Альянсе состоят три ядерных государства, поэтому шансы на выигрыш россии невелик.

"Речь идет о тезисе, как они любят говорить, что россия, мол, воюет не с Украиной, а с НАТО. А ведь у НАТО есть три ядерных государства (США, Великобритания, Франция, — Авт.). Поэтому, когда россияне говорят, что ядерные государства не проигрывают в войнах (а если и проиграют, то начнется ядерная война), то пусть медведев вспомнит, с кем они "воюют". И у кого больше шансов выиграть настоящую ядерную войну. У россии как одной страны с ядерным оружием, или у трех государств с "ядеркой", — отметил переговорщик от Украины.

Кроме того, чем больше в россии говорят о применении ядерного оружия, тем меньше это пугает Запад. Партнеры Украины понимают, что ядерный удар будет означать для россии прекращение существования, как военного государства. Угрозы, которые не россия не спешит исполнять, говорят о слабости страны-агрессора. Как следствие на Западе все меньше боятся россию и путина в том числе, а значит увеличивают военную помощь Украине.

"Если же наши союзники ее меньше боятся, то дают нам больше оружия, чтобы мы скорее закончили эту войну. Поэтому я благодарен господину медведеву за такой пост, за такие слова в адрес Запада, что россия считает вполне реальной перспективу проигрыша", — резюмировал Сергей Гармаш.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Европарламенте проголосовали за трибунал для путина и лукашенко. Для этого хотят создать специальный международный трибунал для преследования военных преступлений в Украине.

Больше об угроза россии и шансах деоккупировать Донбасс читайте в материале "Телеграфа": "Ставки очень высоки": Гармаш о "ядерке" медведева, битве за Бахмут и шансах на деоккупацию Донбасса