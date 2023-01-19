"медведєву треба подякувати": Гармаш про реакцію Заходу на нові ядерні загрози

Захід більше не боїться порожніх ядерних погроз росії, тому дає Україні дедалі більше зброї

Росія боїться програти війну в Україні, тож відновила свій ядерний шантаж. Але пост дмитра медведєва про ядерну війну на Заході сприймуть не як небезпечну заяву, а як нездійсненну загрозу.

Так вважає переговорник від України у ТКГ Сергій Гармаш. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" він розповів, чим ядерні погрози росії допоможуть виграти Україні війну.

Заступник голови військово-промислової комісії росії дмитро медведєв напередодні нової зустрічі "Рамштайн" заявив, що ядерні держави ніколи не програють війни. Він упевнений, що якщо Україна виграє зараз битву, то росія розпочне ядерну війну, бо не вміє і не хоче програвати.

Слова медведєва свідчать про те, що в росії все ж таки розуміють, що можуть програти у війні, упевнений Гармаш. Ця перспектива для них дуже серйозна, тому вони намагаються знову погрожувати Заходу ядерним ударом.

"Мене дуже втішає цей закид медведєв в його останньому посту. Тому що він свідчить про те, що в росії розуміють можливість програшу у війні з Україною і усвідомлюють — це дуже серйозна перспектива. Адже не просто так медведєв саме зараз таке написав перед "Рамштайном". Таким чином він хоче залякати Захід, щоб той не давав нам зброї, яка може призвести до поразки росії у війні", — зазначив Сергій Гармаш.

За його словами, своїми висловлюваннями ведмедів надіслав Заходу сигнал про те, що в росії дуже бояться програти у війні. Також влада окупантів лякає перспектива передачі Україні танків та іншої зброї, про яку почали повідомляти іноземні партнери.

Але медведєву треба нагадати наратив, який часто люблять використовувати в росії — про те, що окупанти воюють із НАТО. А в Альянсі перебувають три ядерні держави, тому шанси на виграш Росії невеликі.

"Йдеться про тезу, як вони люблять говорити, що росія, мовляв, воює не з Україною, а з НАТО. Адже НАТО має три ядерні держави (США, Великобританія, Франція, — Авт. ). Тому, коли росіяни говорять, Що ядерні держави не програють у війнах (а якщо і програють, то почнеться ядерна війна), то нехай медведєв згадає, з ким вони "воюють". І у кого більше шансів виграти справжню ядерну війну. У росії як однієї країни з ядерною зброєю, або у трьох держав із "ядеркою", — зазначив переговорник від України.

Крім того, що більше в росії говорять про застосування ядерної зброї, то менше це лякає Захід. Партнери України розуміють, що ядерний удар означатиме для росії припинення існування як військової держави. Загрози, які не росія не поспішає виконувати, говорять про слабкість країни-агресора. Як наслідок на Заході дедалі менше бояться росію та путіна в тому числі, а отже, збільшують військову допомогу Україні.

"Якщо ж наші союзники її менше бояться, то дають нам більше зброї, щоб ми швидше закінчили цю війну. Тому я вдячний пану медведєв за такий пост, за такі слова на адресу Заходу, що росія вважає цілком реальною перспективу програшу", — резюмував Сергій Гармаш.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Європарламенті проголосували за трибунал для путіна та лукашенка. Для цього мають намір створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування військових злочинів в Україні.

Більше про загрозу росії та шанси деокупувати Донбас читайте у матеріалі "Телеграфа": "Ставки дуже високі": Гармаш про "ядерку" медведєва, битву за Бахмут і шанси на деокупацію Донбасу