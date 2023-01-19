"Ставки очень высоки": Гармаш о "ядерке" медведева, битве за Бахмут и шансах на деоккупацию Донбасса

Переговорщик от Украины в ТКГ оценил "Телеграфу" новые угрозы от рф и перспективу для Киева выиграть войну

Накануне "Рамштайна-8" экс-президент россии, заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в очередной раз заговорил о возможном применении ядерного оружия против Украины и других государств.

"Телеграф" попросил представителя украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша (уроженца г.Енакиево, Донетчина) оценить последние "ядерные" угрозы медведева. А также спросил переговорщика о шансах на деоккупацию Донбасса и на победу Украины в войне в 2023 году.

— Для чего в россии снова делают заявления о ядерном оружии, ядерной войне и так далее?

— Меня очень утешает этот упрек медведева в его последнем посте. Потому что он свидетельствует о том, что в россии понимают возможность проигрыша в войне с Украиной и осознают — это очень серьезная перспектива. Ведь не просто так медведев именно сейчас такое написал, перед "Рамштайном".

Таким образом он хочет запугать Запад, чтобы тот не давал нам оружие, которое может привести к поражению россии в войне. Он фактически послал Западу (возможно, сам того не желая) сигнал о том, что россия боится этого поражения. И считает поражение вполне реальной перспективой, если сейчас Украине предоставят оружие. А нам его дадут (имею в виду танки), ведь вся логика развивается в этом направлении.

Здесь просто еще раз нужно напомнить господину медведеву основной нарратив российской федерации. Он его так часто повторяет, что и сам забыл. Речь идет о тезисе, как они любят говорить, что россия, мол, воюет не с Украиной, а с НАТО. А ведь у НАТО есть три ядерных государства (США, Великобритания, Франция, — Авт.). Поэтому когда россияне говорят, что ядерные государства не проигрывают в войнах (а если и проиграют, то начнется ядерная война), то пусть медведев вспомнит, с кем они "воюют". И у кого больше шансов выиграть настоящую ядерную войну. У россии как одной страны с ядерным оружием, или у трех государств с "ядеркой".

Я уже не говорю о том, что сам факт такого заявления медведева в виде ядерного шантажа, как показал опыт, приводит к обратной позиции как раз на Западе. Потому что в западных странах понимают, что не будет применено ядерное оружие в любом случае. Иначе это будет конец вообще для россии, как военного государства. Эти неисполняемые угрозы фактически свидетельствуют о слабости россии. Поэтому на Западе все меньше после таких угроз боятся россиян.

Если же наши союзники ее меньше боятся, то дают нам больше оружия, чтобы мы скорее закончили эту войну. Поэтому я благодарен господину медведеву за такой пост, за такие слова в адрес Запада, что россия считает вполне реальной перспективу проигрыша.

— Перейдем к ситуации в горячих точках. Как события в районе Соледара и Бахмута повлияют дальше на интенсивность боевых действий и насколько они будут иметь решающее значение в войне?

— Говоря о Соледаре, надо смотреть на ситуацию по аналогии с тем, какое соотношение цены и товара, за которую его получили. На мой взгляд, цена Соледара для российской федерации слишком высока. Конечно, нам выгодно "продать" за столь высокую стоимость. Потому что фактически Соледар стал той позицией, где сейчас утилизируется основная боевая единица россии — ЧВК "Вагнер". Причем эта утилизация проходит совместными усилиями, как украинских военных, так и российских. Имею в виду минобороны россии, с которым пригожин — руководитель ЧВК "Вагнер" — вступил в открытый конфликт.

В том же Соледаре в последнее время воевали не просто зеки, которых никому в россии не жалко и которых никто не считал, а уже элитные подразделения "Вагнера". А что такое уничтожение элитных подразделений? Это фактически уничтожение самой ЧВК. Поскольку, чтобы подготовить элитных "вагнеровцев", нужно время, деньги и, опять же, опыт. Думаю, что происходит своеобразная операция по утилизации ЧВК.

— Что еще в военном плане дает Соледар россии?

— Он позволяет врагу продвигаться в направлении окружения Бахмута. Но иметь возможность продвигаться и продвигаться — разные вещи. Опять же, каковы эти темпы продвижения? Сегодня эти темпы, к счастью для нас, очень низкие. Поэтому окружения Бахмута нет. Надеюсь, что окружения не будет. А если и будет, надеюсь, что наши войска оттуда выйдут, и мы опять же будем считать эффективность действий россии на Донбассе именно соотношением цены и ценности того "товара", который россияне за эту цену "получили".

— Насколько в целом реалистичен сценарий деоккупации Донбасса с учетом последней военной активности рф и прежних оптимистических прогнозов (и представителей украинской власти , и ряда экспертов) по поводу освобождения восточных районов Украины и победы в 2023 году?

— Думаю, происходит большое наступление россии (на Донетчине, — Авт.), и оно будет еще больше усиливаться. Потому что об этом говорят цифры концентрации российских сил и техники на Донбассе.

Не знаю, будут ли россияне пытаться до марта (как говорили наши разведчики) "освободить" всю Донецкую область (согласно приказу путина) или позже. Но они будут пытаться это делать. Сейчас в этом заинтересовано и минобороны россии. герасимов же возглавил "спецоперацию". То есть ему нужно будет показать результат.

Насколько мы выдержим этот удар, будет очень зависеть от оружия, которое Запад нам даст (или не даст). Я надеюсь, что даст, потому что на Западе все понимают — фактически сейчас будет решаться судьба всей войны и будет ли Украина победительницей в ней, или нет. А если Украина не победит, то на Западе отлично знают и понимают, что тогда де-факто западный мир проиграет в этой войне. Ставки очень высоки.

Не знаю, будет ли в этом году деоккупирован весь Донбасс. Мы ведь уже имели очень интересный опыт нашей масштабной ИПСО, когда даже сам президент Зеленский дал публичный приказ об освобождении Херсона. Однако сначала мы освободили Харьковскую область. Просто тогда отвлекли внимание россии от Харьковщины благодаря именно этому приказу, и освободили ее от россиян.

Поэтому, возможно, мы начнем деоккупацию Донбасса не с самого Донбасса (допускаю такое). Но думаю, что к концу этого года уже будет очевидным исход всей войны.