Паника кремля и проверка медведева на "адекватность": политолог о новых ядерных угрозах от россии

Политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил "Телеграфу" мотивы странного заявления экс-президента рф

Последнее агрессивное заявление бывшего президента россии дмитрия медведева относительно "ядерной войны" подтверждает нервозность кремля по поводу очередного заседания группы "Рамштайн". Как ожидается, на встрече участники согласуют новый оружейный пакет для ВСУ. Такое мнение "Телеграфу" высказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Отметим, 19 января медведев написал следующее: "Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные государства не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".

"Что касается угроз, логично, что на фоне происходящего (завтра будет заседание в формате "Рамштайн"; есть решения по танкам; ведутся дискуссии по самолетам), у россии есть определенная паника, не в буквальном смысле. Но если разобраться, то какие еще аргументы есть у россии (в войне против Украины, — Авт.)? Только ядерное оружие", — комментирует Голобуцкий слова экс-президента рф.

Эксперт напомнил, что накануне владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин также "сделал очень странные заявления (про закрытие YouTube, "кувалду", упаднические настроения в кремля и проч. — Авт.), а сегодня уже медведев делает какие-то заявления".

"Такое впечатление, что все эти заявления делаются только для одного слушателя — для самого путина. Чтобы подстроить свою "адекватность" под мнение путина. То есть, как мне кажется, все они (пригожин, медведев и т.д.) находятся в поиске того, что хочет путин. Поэтому и каждый играет там свою роль: пригожин одну, а медведев — другую".

Также, по оценке политтехнолога, слова медведева о том, что крупное ядерное государство якобы не может проиграть в войне, является ложью и манипуляцией.

"Америка проиграла войну во Вьетнаме. И никому в голову в США не пришло бомбить Вьетнам ядерным оружием. Хотя американцы уже имели опыт (кстати, это единственная страна, которая его имеет) атомной бомбардировки", — объясняет он.

Напомним, в ходе полномасштабной войны в Украине россия постоянно продолжает бряцать ядерным оружием.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россия может применить ядерное оружие, но другим способом. То есть не на территории Украины, а над ней. В любом случае такой сценарий очень страшен и опасен.