Буданов сделал новый прогноз по войне с россией — и объяснил свою уверенность

Война в Украине может закончится в 2023 году, на это указывает ряд факторов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов непоколебимо уверен в победе Украины в 2023 году. А в россии, по его словам, ожидается смена руководства.

Своим прогнозом он поделился в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", передает пресс-служба ГУР МО Украины.

Руководитель разведки Украины считает, что война в Украине закончится уже в наступившем 2023 году. Российскую верхушку заменят, но пока не ясно на кого: реваншистов или более лояльных людей.

"Радость и победа – вот, что нам принесет 2023 год. Как минимум, я на это надеюсь", – заявил руководитель военной разведки Украины.

Также он прокомментировал предположение, что война в Украине может длиться до года. По его словам, у каждого свои критерии отсчета этого года. Но в ГУР опираются исключительно на определенные факторы и алгоритмы, известные украинским разведчикам.

"Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну если таким образом добавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года… В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы", – подытожил генерал-майор Кирилл Буданов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Украина освободит Крым к концу лета 2023 года. В США уверены, что это может случиться и раньше, если дать Украине дальнобойное оружие.