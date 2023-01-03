"Еще одна причина, почему Украина победит": американский генерал оценил видео с песней шойгу

Большинство жителей России достаточно спокойно реагируют на то, что их соотечественники должны были встречать праздник в окопах на войне, которая требовала путина.

Новогодняя ночь 2023 года стала очень богатой на взрывы на оккупированных территориях Украины. Но пока захватчики пытались разобрать завалы казармы в Макеевке, где могло погибнуть несколько сотен россиян, министр обороны рф сергей шойгу посетил корпоратив в одном из московских ресторанов. Руководитель российского ведомства пел песни, шутил и охотно общался с другими гостями мероприятия. По мнению американского генерала Бена Ходжеса, такое поведение шойгу — очередное подтверждение того, насколько сильно российским властям плевать на собственных граждан.

Об этом военнослужащий заявил в собственном Twitter, реагируя на видео с песнями от сергея шойгу. Ходжес подчеркнул, что благодаря этой записи ясно видно, как на самом деле россияне "переживают" о судьбе своих мобилизованных бойцов.

"Еще одна причина, почему Украина выиграет, — пишет Бен Ходжес . — Там какие-то подтянутые мужчины призывного возраста поют вместе с министром шойгу. У россиян кишка тонка для этой борьбы; им не хватает воли, и они довольны тем, что отправляют в мясорубку многих жителей регионов, которые вдали от Москвы и Санкт-Петербурга".

Цинизм поведения шойгу подметили и многие другие пользователи сети, назвавшие вечеринку проведенной в "ностальгическом варварском стиле". Также они добавили, что подобное характерно как раз для диктатора путина и его ближайших друзей.

Следует добавить, что в новогоднюю ночь украинские защитники передали "поздравления" не только россиянам в Макеевку. Пока шойгу вспоминал слова праздничной песни, наши ВСУ уничтожили расположение россиян в районе Чулаковки Херсонской области.

Добавим, что оккупанты могут попытаться отомстить Украине за столь серьезные потери, устроив очередной массированный обстрел на Рождество. Однако в ближайшие дни подобных атак вряд ли следует ожидать — на это влияют погодные условия.