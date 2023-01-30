БМП Bradley вже виїхали до України: у США показали фотозвіт

Перша партія вирушила до України ще 25 січня

Транспортне командування США відправило в рамках масштабного пакету допомоги в Україну першу партію бойових машин М2 Bradley. Судно з вантажем із 60 БМП залишило береги Північного Чарльстона штату Південна Кароліна 25 січня.

Про це повідомили на сайті Служби розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США. Нагадаємо, що Bradley було виділено у рамках військової допомоги на суму 2,85 мільярда доларів.

Bradley — бойові броньовані машини, які перевозять піхоту в зонах бойових дій та забезпечують вогневу підтримку. Допомагала контролювати навантаження обладнання підполковник армії Ребекка Д’Анджело, командир 841-го транспортного батальйону, яка наголосила, що Bradley є вкрай важливими для України та забезпечать додаткові оборонні та наступальні можливості для ЗСУ.

"Bradley — дуже потужна машина, яку ми надаємо українцям. Ми сподіваємося, що це підвищить їх можливості, щоб забезпечити просування вперед на полі бою і повернути втрачені позиції, маючи обладнання, яке відповідає або перевершує те, що є у росіян", — сказала вона.

Завантаження БМП М2 Bradley у США

Завантаження БМП М2 Bradley у США

Завантаження БМП М2 Bradley у США

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що БМП Bradley хочуть зробити "невразливою" для снарядів і ракет. Бойову машину хочуть оснастити комплексом активного захисту, який має різко підвищити її виживання на полі бою.