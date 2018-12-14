Американскую Bradley хотят сделать "неуязвимой" для снарядов и ракет

Новости технологии: Военное руководство США намерено оснастить знаменитую боевую машину комплексом активной защиты, который должен резко повысить ее выживаемость на поле боя.

Как сообщило авторитетное военно-техническое издание Jane’s, 11 декабря 2018 года американское Минобороны опубликовало запрос предложения в рамках программы оснащения боевых «Брэдли» комплексами активной защиты (КАЗ).

Напомним, такие комплексы, как показывает практика, могут эффективно обнаруживать неприятельские ракеты и снаряды, после чего уничтожать их специальными поражающими элементами.

Де факто КАЗ может подарить боевой машине «вторую жизнь», спасая членов экипажа от гибели. Стоит отметить, что комплексы активной защиты израильского производства уже установлены на часть «Абрамсов» Сухопутных сил США. КАЗ также есть на российской «Армате».

«Брэдли» — гусеничная платформа, на базе которой выполнены разные боевые машины, включая БМП. Соединенные Штаты построили более шести тысяч Bradley разных модификаций.