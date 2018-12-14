Скачать
Пятница, 14.12.2018
Порошенко: &quot;Азовский пакет санкций&quot; - следующий шаг противодействия Кремлю
Порошенко: "Азовский пакет санкций" - следующий шаг противодействия Кремлю
Глава Европарламента: Соглашение по Brexit не подлежит модификации
Таяни: Соглашение по Brexit не подлежит модификации
Названы претенденты на звание лучшего игрока тура ЛЕ
Названы претенденты на звание лучшего игрока тура ЛЕ
Специалисты назвали лучшие продукты для борьбы с изжогой
Специалисты назвали лучшие продукты для борьбы с изжогой

Американскую Bradley хотят сделать "неуязвимой" для снарядов и ракет

Американскую Bradley хотят сделать &quot;неуязвимой&quot; для снарядов и ракет
05:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Военное руководство США намерено оснастить знаменитую боевую машину комплексом активной защиты, который должен резко повысить ее выживаемость на поле боя.

Как сообщило авторитетное военно-техническое издание Jane’s, 11 декабря 2018 года американское Минобороны опубликовало запрос предложения в рамках программы оснащения боевых «Брэдли» комплексами активной защиты (КАЗ).

Напомним, такие комплексы, как показывает практика, могут эффективно обнаруживать неприятельские ракеты и снаряды, после чего уничтожать их специальными поражающими элементами.

Де факто КАЗ может подарить боевой машине «вторую жизнь», спасая членов экипажа от гибели. Стоит отметить, что комплексы активной защиты израильского производства уже установлены на часть «Абрамсов» Сухопутных сил США. КАЗ также есть на российской «Армате».

«Брэдли» — гусеничная платформа, на базе которой выполнены разные боевые машины, включая БМП. Соединенные Штаты построили более шести тысяч Bradley разных модификаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Военная техника, Армия США, Технологии, Bradley, Военная техника США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
02 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
03 Маникюр на Новый год 2019: зимние идеи маникюра для праздника 31 декабря (Фото)
04 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
05 НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь