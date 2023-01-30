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Війна — день 341: окупанти тиснуть на Донбасі та обстрілюють мирні міста

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 341 день
Бої за Україну тривають 341 день

Оперативно про головне 30 січня

Вторгнення росії в Україну триває 341 день. Основний тиск окупанти зосереджують у районі Бахмута та Вугледару, а також активізувалися у Запорізькій області. Водночас експерти вважають, що попри концентрацію сил на різних ділянках фронту, росіяни реально здатні вести наступ лише на Донеччині.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Харкові російська ракета С-300 потрапила до житлового будинку в центрі міста, через що той отримав сильні пошкодження. За попередньою інформацією є загиблі.

Інформація за 27 січня доступна у зведенні: Війна – день 338: окупанти продовжують наступати на Бахмут, але зазнають величезних втрат

З даними за 28 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 339: окупанти тиснуть на Вугледар і штурмують Бахмут

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 340: окупанти штурмують Бахмут і Вугледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Теги:
#Україна #Росія #Війна