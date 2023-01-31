У Білорусі розпочнуться чергові навчання з росією: на що націлилися цього разу

Військові хочуть налагодити розуміння між відомствами

Не встигли закінчитися авіаційні навчання росії та Білорусі, як у Міноборони білоруської держави оголосили про нові спільні військові заходи. Цього разу йдеться про спільне штабне тренування Об’єднаного командування регіонального угруповання військ.

Згідно з опублікованими даними, тренування триватиме тиждень. За планом військові росії та Білорусі розроблятимуть спільне застосування військ "на основі досвіду збройних конфліктів останніх років". Мета — забезпечити безпеку "союзної держави".

Це тренування — етап підготовки до спільних великих навчань у вересні 2023 року "Щит Союзу". Поставлене військовим завдання – підвищити сумісність військового командування росії та Білорусі. Попередні льотні навчання розпочалися 16 січня і продовжувалися, закінчення було заплановано на 31 січня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напади з боку Білорусі виключати не можна. Повідомлення про частину білоруських військових в агресії проти України з’явилися нещодавно з окупованої Запорізької області. Ймовірно, йдеться не про регулярні війська, а про найманців.