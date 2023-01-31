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У Білорусі розпочнуться чергові навчання з росією: на що націлилися цього разу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Злагодження регіонального угруповання військ Білорусі та росії
Злагодження регіонального угруповання військ Білорусі та росії. Фото Міністерство оборони Білорусі

Військові хочуть налагодити розуміння між відомствами

Не встигли закінчитися авіаційні навчання росії та Білорусі, як у Міноборони білоруської держави оголосили про нові спільні військові заходи. Цього разу йдеться про спільне штабне тренування Об’єднаного командування регіонального угруповання військ.

Згідно з опублікованими даними, тренування триватиме тиждень. За планом військові росії та Білорусі розроблятимуть спільне застосування військ "на основі досвіду збройних конфліктів останніх років". Мета — забезпечити безпеку "союзної держави".

Це тренування — етап підготовки до спільних великих навчань у вересні 2023 року "Щит Союзу". Поставлене військовим завдання – підвищити сумісність військового командування росії та Білорусі. Попередні льотні навчання розпочалися 16 січня і продовжувалися, закінчення було заплановано на 31 січня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напади з боку Білорусі виключати не можна. Повідомлення про частину білоруських військових в агресії проти України з’явилися нещодавно з окупованої Запорізької області. Ймовірно, йдеться не про регулярні війська, а про найманців.

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#Росія #Білорусь #Навчання