В Беларуси начнутся очередные учения с россией: на что нацелились в этот раз

Военные хотят наладить понимание между ведомствами

Не успели закончиться авиационные учения россии и Беларуси, как в Минобороны белорусского государства объявили про новые совместные военные мероприятия. В этот раз речь про совместную штабную тренировку Объединенного командования региональной группировки войск.

Согласно опубликованным данным, тренировка продлится неделю. По плану военные россии и Беларуси будут разрабатывать совместное применение войск "на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет". Цель — обеспечить безопасность "союзного государства".

Эта тренировка — этап подготовки к совместным большим учениям в сентябре 2023 года "Щит Союза". Поставленная военным задача — повысить совместимость военного командования россии и Беларуси. Предыдущие летные учения были начаты 16 января и продлялись, окончание было запланировано на 31 января.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нападения со стороны Беларуси исключать нельзя. Сообщения про участие белорусских военных в агрессии против Украины появились недавно из оккупированной Запорожской области. Вероятно, речь идет не о регулярных войсках, а о наемниках.