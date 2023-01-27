Не штатные солдаты: появились детали о белорусах в оккупированной Кирилловке

Полностью отрицать присутствие граждан РБ среди оккупационной армии не стоит

Загадочные военнослужащие, которых на днях заметили в оккупированной Кирилловке Запорожской области, не являются представителями штатных подразделений Вооруженных сил РБ. Не исключено, что к россиянам на этом направлении могли перебросить определенное количество наемников из Беларуси, если они, конечно, есть в запасе у Кремля.

Об этом сообщил глава объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин в эфире национального телемарафона. Он сразу добавил, что особых новых деталей по этому вопросу пока нет, хотя разведка продолжает работать.

Как известно, первоначально информацию о возможном пребывании граждан Беларуси на временно оккупированном юге нашей страны распространил мэр Мелитополя Иван Федоров. По мнению Ерина, отрицать правдивость этих данных полностью нельзя, ведь у чиновника, скорее всего, есть немало своих "глаз" в этом регионе.

Кирилловка на карте

"Что касается каких-то белорусских наемников, то если они там и есть, то это какая-то небольшая группа, на которую в целом можно не обращать вниманич. Единственное, что можно сказать — именно штатных линейных подразделений белорусской армии в настоящее время там нет", — рассказал. Ерин.

Добавим, что по данным ресурса РИА "Мелитополь", более вероятным вариантом является то, что "белорусами" действительно могут стать российские военные из 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской бригады вс рф. Она дислоцируется отнюдь не на белорусской земле, а в одном из сел Амурской области.

Екатеринославка Амурской области, где дислоцируется Витебская бригада

При этом шевроны военные носят со словом "Витебская", что может вводить незнающих лиц в заблуждение.

Шеврон Витебской бригады

Тем временем в самой Беларуси ощутимо уменьшилось количество российских военнослужащих. "Телеграф" писал, куда именно их могли переместить.

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