Дрони для ЗСУ: Резніков оцінив, скільки безпілотників потрібно Україні

Розвиток та підтримка українського ринку БПЛА є одним із ключових напрямків

В умовах повномасштабної війни потреби Сил оборони вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Оборонне відомство має на меті розвиток ринку дронів широкого спектра застосування та наголошує на важливості його підтримки

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у ході зустрічі з українськими розробниками та виробниками БПЛА, яка відбулася сьогодні, 5 лютого, пише пресслужба Міноборони України.

"Це і про коригування артилерії, і про завдання поразки ворогові (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених і т.д. Зараз потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. зокрема, за вісім місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні п’ять років", — наголосив міністр.

За його словами, на цей час розвиток та підтримка українського ринку БПЛА є одним із ключових напрямків.

У Міністерстві додали, що в рамках спрощення процесу розвитку виробництва безпілотних літальних апаратів продовжується нормативно-правова робота. Розроблено два проекти змін до законів, а також п’ять змін до постанов Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали автономні системи Fortem DroneHunter F700, які допомагають їм боротися з іранськими дронами-камікадзе. Стало відомо, як виглядає і як працює проти ворожих дронів "Ловець Шахедів".