Дроны для ВСУ: Резников оценил, сколько беспилотников нужно Украине

Развитие и поддержка украинского рынка БПЛА является одним из ключевых направлений

В условиях полномасштабной войны потребности Сил обороны измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Оборонное ведомство ставит своей целью развитие рынка дронов широкого спектра применения и отмечает важность его поддержки

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в ходе встречи с украинскими разработчиками и производителями БПЛА, которая состоялась сегодня, 5 февраля, пишет пресс-служба Минобороны Украины.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и т.д. В настоящее время потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за восемь месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние пять лет", — подчеркнул министр.

По его словам, на данный момент развитие и поддержка украинского рынка БПЛА является одним из ключевых направлений.

В Министерстве добавили, что в рамках упрощения процесса развития производства Беспилотных летательных аппаратов продолжается нормативно-правовая работа. Разработаны два проекта изменений в законы, а также пять изменений в постановления Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили автономные системы Fortem DroneHunter F700, которые помогают им бороться с иранскими дронами-камикадзе. Стало известно, как выглядит и как работает против вражеских дронов "Ловец Шахедов".