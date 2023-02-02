Имеет специальное вооружение: как охотится на БПЛА "ловец шахедов", который получила Украина (видео)

Эффективность использования DroneHunter F700 составляет 85%, что является значительным преимуществом при атаке беспилотников

Автономные системы Fortem DroneHunter F700, которые Украина закупила для борьбы с вражескими дронами, уже находятся в распоряжении наших военных. Сейчас у нашего государства всего шесть единиц подобной техники, поэтому его будут использовать в основном для защиты энергетических объектов. "Ловец шахедов" — необходимая в нынешней ситуации вещь, однако далеко не все понимают, что это за "птичка" и как она работает в руках специалистов.

Подробнее об этом рассказали специалисты Defence Express. Следует отметить, что подобные системы украинцы фактически приобрели сами, собирая деньги в рамках специального проекта на платформе UNITED24.

Что такое DroneHunter F700?

Фактически "ловцом беспилотников" является квадрокоптер, способный сканировать воздушное пространство на предмет наличия чужих беспилотных аппаратов. Система оборудована двумя специальными сетками, с помощью которых может производиться "отлов" вражеского БПЛА. Обычно используются два типа сетей — NetGun и DrogueNet. Их разница заключается в размерах дронов, которые они способны остановить.

Варианты охоты DroneHunter F700

NetGun, например, нацелен на дроны маленького и среднего размера. Такие сетки напрямую связаны с Fortem DroneHunter F700, что позволяет быстро доставить пойманную цель в нужное место. DrogueNet охватывают большие дроны, после чего выпускают парашют, что позволяет безопасно приземлить пойманную "жертву".

Fortem DroneHunter F700 в работе

Пространство отслеживается с помощью встроенного в "ловца" радара TrueView R2. Немаловажным моментом является то, что "охотник на шахеды" работает в абсолютно автономном режиме, однако если понадобится, то оператор беспилотника всегда может перехватить управление.

По данным разработчиков, эффективность работы подобной техники составляет около 85%, что в условиях регулярных атак БПЛА является очень важным показателем для Украины. Отслеживаются враждебные цели максимум на высоте 5,5 км. Их способности позволяют ликвидировать дроны весом до половины тонны, при этом развивая скорость более 100 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина может получить от США современные беспилотники Reaper MQ-9 за символическую цену всего один доллар. Мы подробно объяснили, что может такая техника и какие нюансы по ее передаче.

Кроме этого вас может заинтересовать то, как выглядит дрон-бомбардировщик отечественного производства Skynetua.