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В США хотят продать Киеву мощные боевые дроны всего за доллар: что известно об этом оружии (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Reaper MQ-9 способны выполнять очень сложные задачи Новость обновлена 01 февраля 2023, 07:28
Reaper MQ-9 способны выполнять очень сложные задачи. Фото DEFENSE EXPRESS

Американцы стремятся обеспечить Украине возможность качественно обороняться, если Россия попытается начать новое масштабное наступление.

Украинские военные могут получить на вооружение современные БПЛА Reaper MQ-9 напрямую от американского производителя. В компании General Atomics уже предложили нашей стране приобрести два дрона за символическую цену – всего один доллар. "Мрачные жнецы", как еще называют этих боевых "птичек", способны не только вести разведку, но и переносить оружие.

О очень интересном предложении, которое получил Киев, сообщает The Wall Street Journal. В издании отмечают, что совершенно бесплатной помощь компании-производителя не будет. Хотя саму технику и могут презентовать почти даром, на подготовку и последующую доставку дронов придется потратить не менее 10 млн долларов. Еще по 8 млн ежегодно пойдет на техническое обслуживание аппаратов.

"Украине нужны возможности, которые предоставляет Reaper", — подчеркнул представитель компании Марк Бринкли, добавив, что за последний год их бизнес оказал огромную помощь украинской армии.

В общей сложности одна единица MQ-9A Block 1, который и предлагают Украине, стоит несколько миллионов долларов. Конечно же, экономия подобной суммы является неплохим вариантом для укрепления собственной оборонной способности.

Что известно о Reaper MQ-9?

Прежде всего, это разведывательно-ударный беспилотник, имеющий сложную структуру и немало возможностей. Его объемы впечатляют – только размах крыльев достигает 20 метров длиной. В длину он достигает 11 метров, а его минимальный вес составляет 2223 кг. Если же беспилотник загружен полностью, то вес способен увеличиться вдвое.

MQ-9 Reaper фото
Достаточно большая боевая птичка этот MQ-9 Reaper

После запуска MQ-9 Reaper способен продержаться в воздухе до 24 часов. Максимальная скорость, которую техника может развивать – 482 км/ч, максимальная высота – 15 километров. В общем, дрон может преодолеть за раз до 1900 км.

Такой беспилотник может быть оснащен мультиспектральной системой таргетинга AN/DAS-1 MTS-B, радарной системой AN/APY-8 Lynx II и поисковой радарной системой Raytheon SeaVue Marine Search Radar. На нем также есть семь точек крепления боекомплекта, на борту "Жнеца" может находиться до четырех ракет "воздух-земля".

Пока такие "птички" есть на вооружении Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Великобритании, США, Марокко и Индии. Не исключено, что в ближайшее время в список прибавят и Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что интересного в беспилотниках "Посейдон" кипрского производства, которые недавно были переданы ВСУ на фронт.

Также мы писали о характеристиках специальных систем, помогающих бороться с враждебными БПЛА в воздушном пространстве страны. Их еще называют "ловцами Шахедов".

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