В США хотят продать Киеву мощные боевые дроны всего за доллар: что известно об этом оружии (видео)

Американцы стремятся обеспечить Украине возможность качественно обороняться, если Россия попытается начать новое масштабное наступление.

Украинские военные могут получить на вооружение современные БПЛА Reaper MQ-9 напрямую от американского производителя. В компании General Atomics уже предложили нашей стране приобрести два дрона за символическую цену – всего один доллар. "Мрачные жнецы", как еще называют этих боевых "птичек", способны не только вести разведку, но и переносить оружие.

О очень интересном предложении, которое получил Киев, сообщает The Wall Street Journal. В издании отмечают, что совершенно бесплатной помощь компании-производителя не будет. Хотя саму технику и могут презентовать почти даром, на подготовку и последующую доставку дронов придется потратить не менее 10 млн долларов. Еще по 8 млн ежегодно пойдет на техническое обслуживание аппаратов.

"Украине нужны возможности, которые предоставляет Reaper", — подчеркнул представитель компании Марк Бринкли, добавив, что за последний год их бизнес оказал огромную помощь украинской армии.

В общей сложности одна единица MQ-9A Block 1, который и предлагают Украине, стоит несколько миллионов долларов. Конечно же, экономия подобной суммы является неплохим вариантом для укрепления собственной оборонной способности.

Что известно о Reaper MQ-9?

Прежде всего, это разведывательно-ударный беспилотник, имеющий сложную структуру и немало возможностей. Его объемы впечатляют – только размах крыльев достигает 20 метров длиной. В длину он достигает 11 метров, а его минимальный вес составляет 2223 кг. Если же беспилотник загружен полностью, то вес способен увеличиться вдвое.

Достаточно большая боевая птичка этот MQ-9 Reaper

После запуска MQ-9 Reaper способен продержаться в воздухе до 24 часов. Максимальная скорость, которую техника может развивать – 482 км/ч, максимальная высота – 15 километров. В общем, дрон может преодолеть за раз до 1900 км.

Такой беспилотник может быть оснащен мультиспектральной системой таргетинга AN/DAS-1 MTS-B, радарной системой AN/APY-8 Lynx II и поисковой радарной системой Raytheon SeaVue Marine Search Radar. На нем также есть семь точек крепления боекомплекта, на борту "Жнеца" может находиться до четырех ракет "воздух-земля".

Пока такие "птички" есть на вооружении Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Великобритании, США, Марокко и Индии. Не исключено, что в ближайшее время в список прибавят и Украину.

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