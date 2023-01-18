ВСУ получили мощные дроны "Посейдон": чем они интересны

У ВСУ теперь есть девять новых БПЛА

Украинские военные продолжают получать новое вооружение для борьбы с российскими оккупантами. В январе волонтеры передали ВСУ девять военных беспилотников H10 Poseidon Mk II и вместе с ними специальные станции управления на базе автомобилей DAF Leyland.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-президент Украины, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По его словам, волонтеры передали воинам три беспилотных авиационных комплекса. Каждый из них содержит по три дрона средней дальности H10 Poseidon Mk II.

Фото - Facebook

Что известно о БПЛА H10 Poseidon II

Это разведывательный беспилотный летательный аппарат, производимый компанией Swarmly. Дрон оснащен двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, а также вертикальной системой взлета и посадки.

Летом украинские защитники уже получали, как минимум, один такой БПЛА. Стоимость одного дрона составляет примерно 318 тыс. евро. Воины ВСУ проходили специальное обучение, чтобы научиться управлять этим беспилотником.

Характеристики

Длина: 1,9 м

Грузоподъемность: до 3 кг

Размах крыльев: 3,5 м

Максимальное время полета: 2 ч

Максимальная высота полета: 4 км

Максимальная скорость: 100 км/ч

Дальность полета: 150 км

Крейсерская скорость: 75 км/ч

Фото - Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что волонтер Сергей Попов рассказал, почему для украинских военных очень важны беспилотные летательные аппараты.