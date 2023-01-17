Буквально спасают жизни: волонтер открыл, почему ВСУ так нужны беспилотники

Дроны корректируют артиллерию, а также с их помощью есть возможность сбрасывать на врага различные "сюрпризы"

Беспилотные летательные аппараты помогают украинским защитникам в борьбе против российских захватчиков. При правильном применении дроны сохраняют жизнь нашим военным.

Об этом харьковский волонтер Сергей Попов рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, война, которая продолжается в Украине, значительно отличается от той, что шла до 1945 года. Сейчас это война дронов. Беспилотники проводят разведку, передают координаты, затем всё это с помощью Starlink переносится на экраны и сразу идет в работу. Кроме того, дроны корректируют артиллерию, а также с их помощью есть возможность сбрасывать на врага различные "сюрпризы". И все это возможно в режиме реального времени.

"Если все это правильно применять, то это сохраняет жизнь военным. Не нужно отправлять людей в разведку, если можно "вылететь" и посмотреть все с помощью дрона. Артиллерия у нас есть, только нужно больше боеприпасов. К сожалению, противник тоже учится, у них есть средства, которые могут глушить обычные дроны. Поэтому сейчас все больше запросов на БПЛА, которые могут пройти там, где глушат российские системы РЭБ", — подчеркнул Попов.

Такие беспилотные летательные аппараты работают на других частотах. Благодаря им можно вести и разведку, и наблюдение. В то же время есть БПЛА, которые работают как дроны-камикадзе. Однако они являются очень дорогими.

Волонтер добавил, что эти БПЛА действительно спасают жизни управляющей им группы, потому как нашим бойцам не нужно приближаться к врагу, а можно находиться на расстоянии.

"Во-первых, он (дрон, — Ред.) спасает жизнь самой управляющей им группы, ведь бойцы могут находиться более удаленно от противника, нежели оператор "Мавика". Во-вторых, он может скорректировать артиллерию так, что не нужно идти пехоте. Артиллерия отрабатывает необходимую территорию, и ребятам остается только зачистить ее. Это существенно упрощает задачи и сохраняет жизнь военных", — подытожил Попов.

Полное интервью с Поповым читайте на сайте "Телеграф": "Контрнаступление на Харьковщине войдет в учебники, но войскам сейчас нужно больше беспилотников, — волонтер".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский шоумен и волонтер Сергей Притула раскрыл подробности покупки "дронов мести", на которые было собрано более 350 млн гривен после первой массированной атаки по Украине в октябре.

Также напомним, что 29 октября военно-морскую базу оккупантов в Севастополе атаковали неизвестные морские дроны, которые повредили новый флагман Черноморского флота вмс рф — фрегат "Адмирал Макаров", занявший место затонувшей "Москвы". Кроме того, дыру в борту получил минный тральщик. Это лишь подтверждает аксиому, что относительно дешевыми средствами врагу можно наносить большой материальный и финансовый ущерб.