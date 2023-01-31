В Украине создали новый дрон-бомбардировщик: как он выглядит и на что способен (фото)

В ближайшие дни будет проведен комплекс испытаний нового дрона

В Украине создали дрон Skynetua, который поможет нашим защитникам в борьбе с российскими оккупантами. Беспилотник способен летать на 50 км, сбрасывать бомбы весом до 3 кг, а после удара — возвращаться.

Создателем этого беспилотного летательного аппарата стал инженер из Харькова Михаил Дронов. О разработке проекта он рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав первое фото дрона-бомбардировщика.

"Наконец-то собрал новую версию самолета, бомбардировщик, потому что камикадзе не всем "заходит". Сегодня – первый технический полет. Размеры и вес все больше! Планирую под грузоподъемность 3 кг на 50 км, или больше на меньшую дальность", — написал Дронов.

Skynetua

По его словам, первых технический полет БПЛА был совершен 27 января. А на ближайшие дни запланировано проведение комплекса испытаний нового дрона.

В комментариях под постом Михаил Дронов рассказал, какое название он дал беспилотнику и почему.

"Комплекс уже давно имеет название Skynetua. Есть три комплекса, имеющих название, но и они являются частью Skynetua. Это как раз последняя итерация, которую нужно усовершенствовать", — написал инженер.

Также он ответил в комментариях на вопрос относительно технических характеристик этой "птички". Дронов объяснил, что бомбардировщик будет наводиться на цель с помощью камер и совершать полет на небольшой высоте для большей точности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину прибыли несколько систем противодействия вражеским беспилотникам, которые получили название "Ловцы Шахедов".

Добавим, что в 2023 году Минобороны намерено направить на закупки дронов 20 млрд грн. Алексей Резников уже сообщил, что заключено 16 госконтрактов с украинскими производителями БПЛА. Всего было получено 75 заявок от отечественных производителей. Однако критики такой идеи разгоняют "зраду", что это будет очередной распил государственных средств. А после истории с закупкой "золотых" яиц для МО, их опасения становятся все более обоснованными.