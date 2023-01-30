"Украинским дронам быть": Резников сделал важное обьявление

Минобороны получило уже 75 заявок от отечественных производителей

В Минобороны увеличивают закупки беспилотников для Вооруженных сил Украины. На новую технику направят около 20 миллиардов гривен.

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что в настоящий момент министерство уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителям БПЛА. Всего было получено 75 заявок от отечественных производителей.

"После ряда встреч, переговоров, споров осенью 2022 г. мы достигли радикального упрощения процедуры принятия ОВТ в эксплуатацию в армии. В 2023 году мы увеличиваем закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины. На этот сегмент планируем направить около 20 млрд. грн. Это только начало. Ведь речь идет не только о нуждах аэроразведки. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и т.д.", — подчеркнул Резников.

Министр сообщил о том, что 30 января представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, а также отечественные разработчики и производители БПЛА будут обсуждать вопросы по развитию производства украинских ударных и разведывательных дронов.

"В ближайшие дни я лично планирую встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА после другой очень важной встречи в интересах Сил обороны. Да, сегодня мы сдерживаем врага за счет беспрецедентной помощи партнеров. И искренне благодарны за нее. Но завтра мы должны быть готовы не только обезопасить себя, но и оказать помощь нашим союзникам, выполняя роль щита Европы на востоке. И я уверен, что мы действительно можем быть одним из мировых лидеров в этой сфере", — говорит Резников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину прибыли первые системы борьбы с иранскими дронами.

Также мы сообщали о том, что украинские волонтеры "печатают" беспилотники для армии на 3D-принтере.