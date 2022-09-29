Украинская "армия дронов": можно ли выиграть войну против россии благодаря беспилотникам

В интервью "Телеграфу" специалист "Аэроразведки" Вадим Юник оценил потенциал военной диджитализации

Полномасштабная война россии против Украины обнажила отдельные проблематические стороны материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. Ведь очевидно, что отразить вооруженную агрессию россии и выиграть войну с предыдущим (в определенной степени еще советским) потенциалом ВСУ и исключительно на чувстве патриотизма быстро не выходит. Говоря об обеспечении украинских подразделений и силовых структур, вопрос современного вооружения и оснащения стоит открытым до сих пор.

Естественно, что война 21-го века требует актуальных решений. Одним из направлений, где Украина, по некоторым оценкам, пока не может получить преимущество над российскими войсками, является обеспечение ВСУ и силовиков современными средствами аэроразведки. Речь, в частности, идет о беспилотных летальных аппаратах (БПЛА) и соответствующих системах.

О потенциале отечественной "армии дронов", ее влиянии на ход войны, возможности беспилотного вооружения и технологическом осовременивании ВСУ "Телеграф" расспросил у руководителя направления роботизированных технологий Общественной организации "Аэроразведка" Вадима Юника.

— Какие на сегодняшний день наиболее эффективные коптеры уже есть на вооружении "украинской армии дронов"?

— Надо понимать, что эффективность может быть разной. Если говорить об эффективности дронов, то что в первую очередь наиболее эффективные те, которые производятся как военные. Потому что у них много технических нюансов. К примеру, резервирование связи (имеется в виду каналов управления), защищенность по каналам навигации и т.д. Наличие таких опций в беспилотниках и делает их эффективными. Потому что "жизнь" дрона во время активных боевых действий очень сильно зависит от этого фактора. Когда коптер летит на задание, то наши военные не то что ждут будет/не будет, они точно знают, что обязательно произойдет противодействие работе коптеров средствами ПВО.

Если в твоем дроне нет такого расширенного функционала, то фактически если один-два раза тебя не увидят в определенной местности и не будут сбивать, в таком случае тебе очень повезло.

А так обычные бытовые дроны преимущественно выдерживают только один, возможно, два полета на поле боя.

— Сколько в общей сложности аппаратов примерно уже может находиться на вооружении в ВСУ?

— На самом деле этой информации никто не знает. Думаю, это точно больше тысячи единиц. Может быть и несколько тысяч единиц. Если кто-нибудь из экспертов скажет "я знаю", то его можно спросить, как он это посчитал. Ведь каналы, по которым в Украину привозят дроны, очень разные и никак не контролируются. Кому-то кто-то из друзей передал, кому-то помог волонтерский фонд, кому-то привезла "Армия дронов", кому-то военные выдали коптеры. То есть источники поставок дронов настолько разные и порой противоположные, что никто их не считает, не контролирует и не знает, какое их точное количество есть. В то же время военные могут рассказать, что столько-то дронов в боях было потеряно. Они могут просто собрать эту статистику. Все остальное – очень приблизительные цифры.

— Какая практическая польза от дронов и почему важно наращивать их количество? До какого предела?

— Смотрите, если вопрос именно об эффективности, то ответ скрывается даже не в конкретной цифре. Это в частности зависит от того, как наученные люди будут их использовать и как они применятся с точки зрения военной тактики. Приведу простой пример: скажем, вы делаете ремонт, и если сам строитель неопытный, то вы может дать ему самый крутой инструмент, который только есть в магазине, но он будет им забивать гвозди; а другой человек, опытный, но если у него даже будет не лучший инструмент, однако он настолько искусно, быстро и качественно будет работать, что сделает хороший ремонт.

Так же этот принцип работает и с дронами. Мы постоянно учимся и сейчас нельзя говорить, что мы уже так обучены и круты. До сих пор есть много различных процессов, требующих, например, согласования и взаимопонимания между военными. Чтобы можно было сказать о высокой эффективности применения. Если измерять в процентах, то эффективность использования может превышать 50% того, что у нас уже есть.

Что касается конечного результата в войне, то он зависит не только от количества, а именно от качественного показателя и как именно дроны используются.

— Чем украинские дроны лучше российских и иранских? Достигли ли ВСУ уже преимущество в этом направлении?

— Иранские дроны наносят нам много вреда, но наши Вооруженные Силы начали их сбивать. Как было, в частности, в Одессе, где военные заявляли, что сбивали иранские коптеры, стрелявшие по центру города. У оккупантов их много, и вреда на самом деле они немало наносят. Следовательно, россия пока что превосходит нас в этом, поэтому нам надо очень сильно наращивать способность и мощность.

— В чем же такие характеристики этих иранских аппаратов, что они так опасны и неуловимые?

– Потому что сейчас мы можем их только физически сбивать. То есть у нас еще нет средств, как им противодействовать в эфире и как их можно заглушить. Фактически если вы умеете заглушить дрон, то это можно сделать преждевременно, даже еще до того момента, когда он прилетит к вам. То есть можно поставить какой-то заслон, например, перед городом, перед объектом. А этих возможностей у нас нет. Теперь мы можем его фиксировать и сбивать только уже в месте, где коптер хочет нас поразить. Сами понимаете, что в данном случае все зависит от опыта украинских военных, которые это делают. Но человеческий фактор всегда имеет место. Следовательно, мы и боимся, что вражеские аппараты могут нас поразить.

В принципе, характеристики этих коптеров нам известны плюс/минус, но пока нет тех средств, которые 100% будут им противодействовать.

- В то же время с российскими "Орланами" мы научились бороться? Это уже закрытый вопрос?

— "Орланов" уже столько сбивали, что фактически уничтожили их все физически. Их у россиян остались разве что единицы. Вы же помните, оккупанты использовали уже и МЧСные "Орланы". То есть россия доставала уже все, что только можно было.

— Следовательно, они и вынуждены были заказывать и Иране эти дроны-камикадзе?

– Да. Но на самом деле эти коптеры россия не то, что бы вчера заказала. Они готовились к этому очень давно. Достоверно известно, что именно в разработке этих коптеров специалисты из россии так же участвовали. Те заводы, где они производятся, построили не только иранцы. Это делалось вместе с россией. Суть в том, что россияне заранее (а не то, что они вчера сказали, мол, "ой у нас нет "Орланов", а что нам еще купить, давайте приобретем у иранцев") вели техническую подготовку. Это было дерево, которое русские посадили давно, а сейчас оно выросло.

— Соответствует ли действительности информация, что ВСУ технически могут перепрограммировать в воздухе дроны, которые только приближаются к нашим позициям, и нейтрализовать их таким образом?

– Нет, не думаю, что так в небе можно их перепрограммировать. Можно его заглушить, как я уже говорил выше. У любого коптера есть две логики, как он летит: либо он руководится руками через какой-то канал связи, либо перемещается по определенной программе, которая зашита ему в полетный контроллер, и он двигается согласно имеющейся у него навигации. Поэтому, если вы хотите противодействовать управляемому руками дрону, нужно нарушить его каналы связи (чтобы им перестали управлять), или сбить его навигацию. Чтобы в случае, если аппарат управляется по внутренней программе, он не понимал, где он находится. Тогда он не выполнит задачи, которые у него есть.

Следовательно, существует только два пути противодействия. А влезать и менять на ходу его логику, даже не знаю. Это сложно, и я, если честно, не слышал, чтобы так кто-то поступал. В большинстве случаев делают именно так, как я сказал раньше.

И третий, 100%-ный вариант, это физическое его уничтожить прямо в воздухе, да и все.

— Что нужно, чтобы Украина могла массово производить свои дроны для военных целей?

— В Украине уже есть немало производств, которые выпускают коптеры. Но на самом деле стране нужно увеличить производство БПЛА, и война нам показывает много недостатков, существующих в законодательном пространстве и других сферах. Есть многое, что следует поменять, чтобы была возможность быстро отвечать на ситуацию, которая есть на фронте.

— Как сделать невозможным дублирование средств БПЛА-разведки со спутниковыми возможностями? Чем отличаются эти два вида мониторинга?

- Во-первых, спутниковая информация более стратегического уровня. Она подходит для серьезного анализа. Но спутник не видит постоянно 100% территории. Он сканирует и составляет определенную карту.

Во-вторых, когда для оперативного тактического уровня данные нужны здесь и сейчас, то именно для этого и требуются дроны. Для случаев, когда, например, проходит какая-то военная операция, и вы можете быстро смотреть, принимая моментально решение, глядя, что происходит в режиме реального времени.

Фактически здесь нет такой конкуренции. Это разные средства. Как, к слову, можно стрелять из танка, а можно стрелять из пистолета. Если у вас есть танк, это не значит, что вам не нужен пистолет. В зависимости от задачи вы используете такой вид оружия или другой. Так же дроны и спутники используются в зависимости от задачи, стоящей перед военными.