Нападение возможно в течение 10 дней: западные СМИ узнали о планах "кремлевского фюрера"

Вероятным местом нападения может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана

Западные СМИ, которые год назад предупреждали о возможном нападении российских орд на нашу страну, снова бьют тревогу, подтверждая опасения самих украинцев.

Так, британское издание Financial Times пишет о том, что новое полномасштабное наступление войск рф может начаться в течение десяти дней.

Журналисты ссылаются на "неназванного советника украинской армии", который заявил о том, что украинские военные получили "очень надежные разведданные о намерениях" россии вновь начать атаку.

Он добавил, что подобное наступление может произойти в течение десяти дней.

Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана — городов, отбитых украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью.

По словам местных чиновников и западных аналитиков, агрессор уже несколько недель собирает силы на этом направлении.

К тому же и выводы украинских военных экспертов говорят о том, что россияне учатся на своих ошибках. И когда пойдут в новое наступление, прежде всего, попытаются вскрыть наши системы ПВО и ПРО. Потом будут их подавлять. Затем начнут наносить новые ракетные и авиационные удары, после чего начнут сухопутное наступление.