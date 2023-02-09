В одном из районов Киева прогремел взрыв, под завалами могут быть люди
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Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева на территории бывшего завода днем 9 февраля. Пол завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Причины произошедшего пока что не ясны.
Спасатели, медики и другие необходимые службы уже выехали на место происшествия. Информация о пострадавших и масштабах разрушения уточняется. Как сообщает "Радио Свобода", предварительная причина произошедшего — взрыв газового баллона, сообщили в КМДА. Известно, что есть несколько пострадавших.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии взорвалась многоэтажка из-за чего обрушился целый подъезд. Известно минимум о пяти погибших.