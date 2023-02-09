В россии второй раз за два дня взорвалась многоэтажка: без жертв не обошлось (фото, видео)

Жители не раз обращались к газовщикам с жалобами

В россии череда взрывов газа в многоэтажках. После обрушения в Тульской области 7 февраля, взрыв прозвучал в Новосибирской области. Во время взрыва на улице Линейная в Новосибирске погиб один человек, одиннадцать пострадали, а еще три могут быть под завалами.

Об этом сообщают российские СМИ. Первоначально сообщали о втором погибшем от угарного газа, но как рассказали позднее, медикам удалось его реанимировать. Как и в предыдущем случае взрыв произошел в пятиэтажном доме.

В этом случае взрыву предшествовали гастроли мошенников, представляющимися сотрудниками облгаза и устраняющими якобы имеющуюся утечку. Жители жаловались на запах газа и мошенников за день до взрыва, а последняя жалоба на утечку зафиксирована за 12 минут до детонации.

Место взрыва - типичный двор

Вероятный момент взрыва был запечатлен на камеры видеонаблюдения.

К разбору завалов привлечены почти 200 спасателей. В Новосибирске -22 и людей из-под завалов нужно достать как можно быстрее. В соседних домах отключили отопление, чтобы избежать аварии. Российский следком возбудил уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии произошла вереница пожаров на нефтепредприятиях от Ангарска до Белгорода. В последнем — обвинили ВСУ, якобы долетел снаряд.