Мешканці неодноразово зверталися до газовиків зі скаргами

У росії низка вибухів газу в багатоповерхівках. Після обвалення в Тульській області 7 лютого вибух пролунав у Новосибірській області. Під час вибуху на вулиці Лінійна в Новосибірську загинула одна людина, одинадцять постраждали, а ще троє можуть бути під завалами.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Спочатку повідомляли про другого загиблого від чадного газу, але, як розповіли пізніше, медикам вдалося його реанімувати. Як і в попередньому випадку, вибух стався в п’ятиповерховому будинку.

У цьому випадку вибуху передували гастролі шахраїв, що представлялися співробітниками облгазу і усували нібито наявний витік. Мешканці скаржилися на запах газу та шахраїв за день до вибуху, а остання скарга на витік зафіксована за 12 хвилин до детонації.

Місце вибуху – типовий двір

Імовірний момент вибуху був зафіксований на камері відеоспостереження.

До розбору завалів залучено майже 200 рятувальників. У Новосибірську -22 і людей з-під завалів треба дістати якнайшвидше. У сусідніх будинках відключили опалення, щоб уникнути аварії. Російський слідком порушив кримінальну справу за "надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії сталася низка пожеж на нафтопідприємствах від Ангарська до Бєлгорода. В останньому звинуватили ЗСУ, нібито долетів снаряд.