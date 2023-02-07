Рухнув цілий під’їзд: у росії вибухнула багатоповерхівка, є загиблі (відео та фото)

Вибух стався у панельній п’ятиповерхівці

У російському місті Єфремов, що на Тульщині пролунав вибух, який обрушив частину п’ятиповерхівки. Вже відомо про загиблих, а під завалами можуть досі знаходитися люди.

Як пишуть росЗМІ, за попередніми даними 7 лютого, в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух газу. Журналісти повідомляють, що зараз відомо про щонайменше п’ятьох загиблих. Ще 10 людей досі можуть залишатися під завалами.

При цьому в прес-службі МНС росії заявляють про чотирьох загиблих.

"На даний момент врятовано 5 людей, за попередньою інформацією під завалами залишаються ще двоє. На жаль, 4 особи загинули", — передає ЗМІ коментар рятувальників.

Інтернет-пабліки публікують відео з місця подій. На кадрах видно, що через вибух обвалився цілий під’їзд будинку.

Місто Єфремів на карті

На місце виїхав губернатор регіону Олексій Дюмін, повідомили у прес-службі уряду області. Прокуратура Тульської області уточнює, що інцидент стався у панельному будинку №2 на вул. Хіміків, відомство розпочало перевірку.

Проводиться евакуація мешканців будинку, також продовжуються і рятувальні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії спалахнула потужна пожежа на нафтобазі та заводі металоконструкцій.

Також ми повідомляли про те, що столиці країни-агресора Москві спалахнув будівельний торговий центр "Сіндіка".