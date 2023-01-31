У Маріуполі пролунала серія вибухів: повідомляється про приліт

Попередньо Маріуполь зазнав удару безпілотників

Увечері 31 січня у тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) після сигналу повітряної тривоги пролунало щонайменше сім вибухів.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму telegram-каналі. За його інформацією, вибухи було чутно по всьому місту, але особливо добре на лівобережній частині міста.

Крім того, Андрющенко повідомляє, що приліт стався в районі між селами Виноградне та Піонерське.

"Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пабліки пропаганди, звичайно, звітують про стандартні "атаки БПЛА" і "всі цілі збиті", — написав він і додав, що росіяни приймають бажане за дійсне.

Як повідомлялося раніше, українська армія активно використовує дрони для ударів по цілях окупантів у тилах, через що вибухи часто звучать навіть у віддалених від фронту місцях.

Крім того, дрібніші моделі використовуються для завдання ударів по позиціях окупантів на передовій, а відео скидання гранат в окопи вже стали характерною рисою цієї війни.

Їхня ефективність виявилася настільки високою, що Міноборони виділило 20 мільярдів гривень на розвиток армії безпілотників.