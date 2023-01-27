"Шершні" жалять прицільно: бійці ЗСУ показали "демілітаризацію" окупантів в окопах

Одного з ворогів відплата спіткала прямо "з неба"

На відміну від російського ворога, який намагається зганяти свою злість і невміння на мирних жителях, українські воїни діють чесно та благородно, керуючись принципом: вбивати лише тих, хто прийшов зі зброєю на нашу землю.

Про те, як діє цей принцип насправді, показали бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" – вони провели "демілітаризацію" окупантів за допомогою дрона.

На кадрах в Telegram показано окоп противника, по якому ретельно прицілюється оператор дрона ЗСУ.

Вивіряючи кожен рух, а також розраховуючи політ боєприпасу, він натискає кнопку, і смертоносний "подарунок" летить просто до рук російського солдата, який прибув в Україну з наміром вбивати мирних жителів. Але сам, схоже, залишився без кінцівок і голови (на жаль, такі реалії війни – кожен потенційний вбивця має бути покараний, доки не скоїв нових вбивств).

"Пряме влучення від шершнів", – написали українські воїни.

Також вони відзначили характерну особливість поведінки російських солдатів: на крики прибіг товариш тяжко пораненого чи вбитого, але навіть не нахилився до нього, щоб дізнатися, чи живий товариш по службі, і побіг далі – очевидно, побоюючись, що буде ще один удар.

"Ну і традиційна рубрика: "росіяни своїх не кидають", — прокоментували його поведінку наші бійці.

Нагадаємо, що екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", коли може закінчитися жах російської навали, і за яких умов очікувати на потужний наступ ЗСУ.