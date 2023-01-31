В Мариуполе раздалась серия взрывов: сообщается о прилете

Предварительно Мариуполь подвергся удару беспилотников

Вечером 31 января во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) после сигнала воздушной тревоги прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

Об этом проинформировал советник городского главы Петр Андрющенко в своем telegram-канале. По его информации, взрывы были слышны по всему городу, но особенно хорошо на левобережной части города.

Кроме того, Андрющенко сообщает, что прилет случился в районе между селами Виноградное и Пионерское.

"Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные паблики пропаганды, конечно, отчитываются о стандартных "атаках БПЛА" и "все цели сбиты", — написал он и добавил, что россияне принимают желаемое за действительное.

Как сообщалось ранее, украинская армия активно использует дроны для ударов по целям оккупантов в тылах, из-за чего взрывы часто звучат даже в отдаленных от фронта местах.

Кроме того, более мелкие модели используются для нанесения ударов по позициям оккупантов на передовой, а видео сбрасывания гранат в окопы уже стали характерной чертой этой войны.

Их эффективность оказалась настолько высокой, что Минобороны выделило 20 миллиардов гривен на развитие армии беспилотников.