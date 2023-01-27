"Шершни" жалят прицельно: бойцы ВСУ показали "демилитаризацию" оккупантов в окопах

Одного из врагов возмездие настигло прямо "с неба"

В отличие от русского врага, который пытается вымещать свою злобу и неумение на мирных жителях, украинские воины действуют честно и благородно, руководствуясь принципом: убивать только тех, кто пришел с оружием на нашу землю.

О том, как действует этот принцип на деле, показали бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" – они провели "демилитаризацию" оккупантов при помощи дрона.

На кадрах в Telegram показан окоп противника, по которому тщательно прицеливается оператор дрона ВСУ.

Выверяя каждое движение, а также рассчитывая полет боеприпаса, он нажимает кнопку, и смертоносный "подарок" летит прямо в руки русского солдата, который прибыл в Украину с предвкушением убийства мирных жителей. Но сам, похоже, остался без конечностей и головы (увы, таковы реалии войны – каждый потенциальный убийца должен быть наказан, пока не совершил новых убийств).

"Прямое попадание от шершней", – написали украинские воины.

Также они отметили характерную особенность поведения русских солдат: на крики прибежал товарищ тяжело раненого или убитого, но даже не наклонился к нему, чтобы узнать, жив ли сослуживец, и побежал дальше – очевидно, опасаясь, что последует еще один удар.

"Ну и традиционная рубрика: "русские своих не брАсают", – прокомментировали его поведение наши бойцы.

Напомним, что экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", когда может закончиться ужас русского нашествия, и при каких условиях ожидать мощного наступления ВСУ.