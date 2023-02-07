Рухнул целый подъезд: в россии взорвалась многоэтажка, есть погибшие (видео и фото)

Взрыв произошел в панельной пятиэтажке

В российском городе Ефремов, что в Тульской области прогремел взрыв, который обрушил часть пятиэтажки. Уже известно о погибших, а под завалами могут до сих пор находится люди.

Как пишут росСМИ, по предварительным данным 7 февраля, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв газа. Журналисты сообщают, что в настоящий момент известно о по меньшей мере пяти погибших. Еще 10 человек все еще могут оставаться под завалами.

При этом в пресс-службе МЧС россии заявляют о четырех погибших.

"На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, 4 человека погибли", — передает СМИ комментарий спасателей.

Интернет-паблики публикуют видео с места событий. На кадрах видно, что из-за взрыва обрушился целый подъезд дома.

Город Ефремов на карте

На место выехал губернатор региона Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства области. Прокуратура Тульской области уточняет, что инцидент произошел в панельном доме № 2 по ул. Химиков, ведомство начало проверку.

Проводится эвакуация жителей дома, также продолжаются и спасательные работы.

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