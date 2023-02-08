У росії почали продавати карти з "новими територіями": там не лише окуповані

На нові карти потрапили і території, які росія так і не змогла окупувати

У росії не припиняють фантазувати на тему анексії низки українських областей і навіть випустили нові карти на цю тему.

Як інформують російські ЗМІ, відповідальним за випуск цієї макулатури є якесь агентство "Атлас Прінт", яке на початку цього тижня вже відвантажили свою продукцію до магазинів у Москві.

У видавництві розповіли, що зробили кілька варіантів карток росії, а також атлас світу, на яких українські Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області зображені як частина країни-окупанта.

При цьому всі чотири області зображені там у своїх адміністративних кордонах, тобто включаючи й ті території, які росіян не контролює. Наприклад, до таких належать звільнений у листопаді Херсон і Запоріжжя, яке ніколи не було захопленим.

Фантазії росіян на тему захоплення частини України виглядають ось так

Нагадаємо, окупанти наприкінці вересня провели псевдореферендуми на окупованих територіях України та очікувано заявили про "приєднання" чотирьох областей до Росії.

Варто зазначити, що попри ці "референдуми", росіяни так ніколи і не отримали повного контролю над цими областями, мало того, після цього ЗСУ вигнали окупантів з Лимана та Херсона. Мало того, в Україні налаштовані дуже оптимістично щодо повернення Кримського півострова, а згідно з деякими прогнозами, це може статися вже на початку 2023 року.