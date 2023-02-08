В россии начали продавать карты с "новыми территориями": там не только оккупированные

На новые карты попали и территории, которые россия так и не смогла оккупировать

В россии не прекращают фантазировать на тему аннексии ряда украинских областей и даже выпустили новые карты на эту тему.

Как информируют российские СМИ, ответственным за выпуск этой макулатуры является некое агентство "Атлас Принт", которое в начале этой недели уже отгрузили свою продукцию в магазины в Москве.

В издательстве рассказали, что сделали несколько вариантов карт россии, а также атлас мира, на которых украинские Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области изображены, как часть страны-оккупанта.

При этом, все четыре области изображены там в своих административных границах, то есть включая и те территории, которые россиян не контролирует. К примеру к таковым относятся освобожденный в ноябре Херсон и Запорожье, которое никогда не было захваченным.

Фантазии россиян на тему захвата части Украны выглядят вот так

Напомним, оккупанты в конце сентября провели псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и ожидаемо заявили о "присоединении" четырех областей к россии.

Стоит отметить, что несмотря на эти "референдумы" россияне так никогда и не получили полный контроль над этими областями, мало того, после этого ВСУ выгнали оккупантов из Лимана и Херсона. Более того, в Украине настроены весьма оптимистично относительно возвращения Крымского полуострова, а согласно некоторым прогнозам, это может произойти уже в начале 2023 года.