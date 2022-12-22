ВСУ скоро получат возможность для освобождения Крыма: генерал озвучил оптимистический сценарий

Генерал говорит о необходимости собрать украинские резервы, чтобы позже их можно было применить максимально эффективно

Пока часть украинцев до сих пор размышляет о "бавовне" на Крымском мосту, военные плодотворно работают над возможностью полной деоккупации полуострова. Реальные шансы на освобождение Крыма могут появиться в ВСУ уже этой зимой, убежден генерал-лейтенант Игорь Романенко. Однако для этого понадобится серьезно подготовиться, а также подразумевать вероятность появления новых запугиваний со стороны кремля.

Об этом военный эксперт заявил в интервью OBOZREVATEL. По мнению Романенко, наиболее логичным вариантом развития событий станет начало наступления на Крым после успешного освобождения всех южных регионов Украины.

Для этого нашей армии следует в ближайшее время накопить побольше резервов — как технических, так и человеческих, ведь зима является периодом, когда россия также ищет силы для очередного серьезного удара.

"Я считаю, если удастся таким образом собрать резервы и эффективно их применить, то это может дать как минимум освобождение оккупированных территорий на отдельных направлениях на юге и востоке", — говорит Игорь Романенко.

При этом эксперт подчеркивает, что важно понимание: освобождение Крыма является еще и серьезным политическим вопросом, ведь эта территория очень важна для диктатора владимира путина. Поэтому следует готовиться к военному варианту освобождения полуострова, одновременно прорабатывая функционирование дипломатических рычагов.

"Наши союзники опасаются и пытаются не допустить эскалацию боевых действий с возможным применением противником оружия массового поражения", — подчеркивает Романенко.

При этом речь может идти как о ядерном, так и о биологическом или химическом оружии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему Крым может быть уволен благодаря боям за Мелитополь. Такой сценарий озвучил военный эксперт Михаил Самусь.

Кроме этого, мы писали о том, какие прогнозы на деоккупацию полуострова дает американский генерал Бен Ходжес.