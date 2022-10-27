Даже Калининград отобрали: баннер форума "россия-Африка" возмутил пропагандистов

Карта россии без Калининградской области возмутила российских пропагандистов

Организаторы второго международного форума "россия-Африка" показали, что они не воспринимают всерьез российские попытки аннексировать часть Украины, а заодно и "забрали" у нее Калининградскую область.

То, что на карте нет оккупированных территорий Украины возмутило россиян. В частности политолог Владимир Аватков назвал баннер мероприятия "современным искусством", а его сообщение переслал в свой телеграм-канал известный пропагандист владимир соловьев.

"Может, конечно, такая изысканная дизайнерская задумка и я ничего не понимаю в современном искусстве, но, кажется, на карте чего-то не хватает", — написал он.

Примечательно также, что эти же картинки были обнародованы 4 октября рядом российских посольств в Африке, например в Египте и Ботсване, при том, что российский диктатор владимир путин объявил о "присоединении" оккупированных областей еще 30 сентября.

В свою очередь украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий напомнил, что на саммите стран Азии, лидеры государств заставляли путина ждать, а теперь он получил унижение и со стороны стран Африки.

"Тут путину досадно и неизбывно смущенно должно стать. Тот трудный случай, когда твои "победы" и "собирание земель" даже Африка не хочет признавать! И "Калининград" тоже отобрали", — написал он.

Напомним, оккупанты в конце сентября провели псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и ожидаемо заявили о "присоединении" четырех областей к россии.

В ответ на это чешские активисты тоже не стали пасти задних и в начале октября провели шуточный "референдум" по признанию Калининградской области рф частью Чехии. У новообразованного Краловецкого края уже даже появился свой сайт.