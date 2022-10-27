Навіть Калінінград відібрали: банер форуму "росія-Африка" обурив пропагандистів

Карта росії без Калінінградської області обурила російських пропагандистів

Організатори другого міжнародного форуму "росія-Африка" показали, що вони не сприймають серйозно російські спроби анексувати частину України, а заразом і "забрали" у неї Калінінградську область.

Те, що на карті немає окупованих територій України, обурило росіян. Зокрема, політолог Володимир Аватков назвав банер заходу "сучасним мистецтвом", а його повідомлення переслав у свій телеграм-канал відомий пропагандист володимир солов’їв.

"Може, звичайно, такий вишуканий дизайнерський задум і я нічого не розумію в сучасному мистецтві, але, здається, на карті чогось не вистачає", — написав він.

Примітно також, що ці картинки були оприлюднені 4 жовтня рядом російських посольств в Африці, наприклад в Єгипті та Ботсвані, при тому, що російський диктатор володимир путін оголосив про "приєднання" окупованих областей ще 30 вересня.

Своєю чергою український політтехнолог Олексій Голобуцький нагадав, що на саміті країн Азії лідери держав змушували путіна чекати, а тепер він отримав приниження і з боку країн Африки.

"Отут путіну прикро й непозбувно бентежно має стати. Той тяжкий випадок, коли твої "пабєди" і "збирання земель" навіть Африка не хоче визнавати! І "Калінінград" теж відібрали", — написав він.

Нагадаємо, окупанти наприкінці вересня провели псевдореферендуми на окупованих територіях України та очікувано заявили про "приєднання" чотирьох областей до росії.

У відповідь на це чеські активісти теж не стали пасти задніх і на початку жовтня провели жартівливий "референдум" за визнанням Калінінградської області росії частиною Чехії. У новоствореного Краловецького краю вже навіть з’явився свій сайт.