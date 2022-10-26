росія знову захотіла налякати світ "українською брудною бомбою": фейк швидко розкрили

У росії використали фото зі Словенії для фейку про Україну

Російський уряд, намагаючись налякати світ "брудною бомбою", яку нібито виготовляють в Україні, оприлюднив фотографії словенських складів радіоактивних відходів.

Відповідну посаду було оприлюднено у твіттер Міністерства закордонних справ росії 24 жовтня. У ньому стверджується, що дві українські організації отримали прямий наказ розпочати створення зброї масової поразки.

Крім того, у повідомленні йдеться, що роботи вже нібито перебувають на завершальній стадії.

До посту відомство прикріпило фото, на якому нібито зображено потужності з виробництва "брудної бомби".

Втім, на це повідомлення відреагували в офіційному твіттері уряду Словенії, де вказали, що фото насправді взято з презентації ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke — Агентство з радіоактивних відходів), а слайд було зроблено ще 2010 року.

"Воно (фото, — ред.) використовувалося для професійних презентацій для широкої та зацікавленої публіки як пояснювальний матеріал. На фото показані датчики диму, які підлягають загальному використанню", — написали в уряді Словенії.

Там також зазначили, що там справді є радіоактивне джерело, але жодне із тих, які вказало на своєму знімку МЗС росії. Крім того, зазначено, що ARAO не було поінформовано про використання вказаних знімків.

Як повідомлялося раніше, напередодні російський міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував з колегами з Франції, Британії та Туреччини та заявив їм про те, що нібито Україна готується підірвати "брудну бомбу".

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що всі подібні заяви є абсурдними, але зазначив, що росія часто звинувачує інших у тому, що збирається зробити сама.