Роспропаганда опублікувала "план" щодо "брудної бомби", а Буданов поставив крапки над "і"

Звинувачення пропагандистів вийшли на новий рівень

Поки світова спільнота та влада України спростовують звинувачення росіян у підготовці до використання так званої "брудної бомби", російські ЗМІ почали розповсюджувати нібито "план" її застосування.

Так, в інтерв'ю CNN начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов черговий раз заявив, що Україна не працює над "брудною бомбою". Ба більше, наша країна запрошувала експертів, щоб ті відвідали об'єкти, про які говорять росіяни, і спростували будь-які подібні звинувачення.

"Ми абсолютно підтримуємо візит місії МАГАТЕ та чекаємо на них. Ми чекаємо, коли вони відвідають усі ядерні об'єкти", — сказав Буданов, додавши, що чим раніше вони прибудуть, то швидше Україна зможе зняти з себе звинувачення Росії.

Тим часом у середу, 26 жовтня, росЗМІ опублікували нібито "сценарій" того, як Україна використовуватиме "брудну бомбу". Пропагандисти пишуть, що на підприємстві "Южмаш" нібито вже стоїть муляж ракетного комплексу "Іскандер", який українські фахівці планують "начинити радіоактивним матеріалом", а тоді збити над Чорнобильською АЕС та звинуватити у всьому росіян. Пропагандисти при цьому посилаються на джерело, яке стверджує, що муляж "Іскандера" зробили на основі снаряда ракетного комплексу "Точка-У". Звідки у "джерела" така деталізована інформація — питання відкрите.

Роспропаганда розпосюджує "план" України щодо "брудної бомби"

Довідка: "Брудна бомба" — це пристрій для розсіювання радіоактивних матеріалів. По суті — це суміш вибухівки з радіоактивним порошком або дробинками. Коли запускається вибухівка (наприклад, динаміт) вибух розсіює радіоактивний матеріал на навколишню територію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що однією з можливих причин фейку про так звану "брудну бомбу" в Україні, який активно поширює росія, може бути намагання кремля відвернути увагу міжнародного співтовариства від розслідування щодо іранських дронів. Таку думку озвучив дипломат Володимир Єльченко.