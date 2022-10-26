Ядерний шантаж росії, страх армії путіна, шість бомб на ЗАЕС: інтерв'ю з ексглавою СБУ Наливайченком

Політик ексклюзивно для "Телеграфа" розклав по поличках чергову "брудну" ІПСО москви

Незважаючи на те, що за останні кілька місяців впевненість українців у тому, що росія може завдати ядерного удару по Україні значно зменшилася, погрози російської верхівки застосувати на українській території "брудну бомбу" лунають постійно і почались вони чи не з перших днів повномасштабного вторгнення.

Ми повідомляли, що політичний аналітики по-різному оцінюють можливість застосування ядерної зброї проти України та називають поважні причини, за якими цього не треба боятися українцям. Водночас представники влади запевняють, що Київ не піде на жодні проступки агресору в територіальних питаннях попри активну фазу війни та постійні погрози з боку росії.

"Телеграф" у свою чергу ексклюзивно розпитав у колишнього посла та голови СБУ, народного депутата України Валентина Наливайченка, чому кремль все ж таки вдається до чергового ядерного шантажу України та світу всупереч чітким заявам Києва про жодного компромісу з рф на її умовах і наскільки далеко путін та його кліка готові зайти в своїх нинішніх "брудних" погрозах.

— Що це за останні такі кроки рф із заявами та дзвінками шойгу і герасімова та чого добивається цією ескалацією росія?

— По-перше, це не ескалація, а ніщо інше, як так собі спеціальна інформаційна операція. По-друге, в цій ІПСО спочатку фронтменом виступив шойгу і ясно, що він це зробив за наказом путіна. Хто там далі по ланцюгу вже не так важливо.

— В чому ж полягає ця спецоперація рф?

— Одразу треба відсікти їхню брехню, що в Україні, мовляв, колись була або є чи може бути якась "брудна бомба". Це тотальна брехня. Відсікаємо її, прибираємо. Що залишається з того, що росія (шойгу з герасімовим) видають зараз на весь світ? Залишається тільки незграбне намагання самих російських військових виправдати або прикрити свої провали на фронті, свій реальний страх перед Збройними Силами України.

Ними ж, російськими агресорами, і вигаданою брехнею про якісь "брудні бомби". Як тільки забрати нас (тобто Україну з інформаційного вкидання рф, — Авт.), у нас немає такої бомби, залишається те, що і є головною причиною запуску цієї спеціальної інформаційної операції.

Ще один момент: завжди професіоналів цікавлять джерела. Я вам одразу скажу, що джерела повністю сфабриковані російською військовою розвідкою. Тому брехня міністра оборони "не пройшла" — західні союзники спокійно але твердо сказали, що це брехня і ніхто в це не вірить. Україна одразу твердо і жорстко спростувала на всіх рівнях.

Більше того, ми запросили міжнародних спостерігачів та експертів, будь-ласка, приїжджайте в будь-яке місце. Починаючи з того, щоб деокупувати Запорізьку атомну електростанцію, яку, до речі, агресор окупував. Нагадаю, вона є найбільшою АЕС в Європі з шістьма блоками. Ось це — шість ядерних бомб. І на цьому весь блеф рф розвалюється.

— Чи є загроза, що окупанти влаштують на ЗАЕС цю провокацію, можливо, вдарять по сховищу ядерного палива/відходів, щоб не чіпати енергоблоки і т.д.?

— Дивіться, армія агресора, починаючи з 24 лютого, намагалася прорватися до Києва, в тому числі, і з боку Чорнобиля. Була там загроза від них? Ще й яка. Потім армія агресора з'явилася також на ЗАЕС. Поки вони там, вони загрожують всьому світові через окупацію станції і тому що там заходиться їхня військова техніка, зброя і т.д. То все це і є військовим злочином російської федерації. Бо до них ніхто з регулярних армій в світі не використовував атомні електростанції як об'єкт окупації, залякування тощо. Це вже очевидні воєнні злочини путіна і цієї російської військової верхівки.

— Якщо говорити про війну, то перед будь-якою атакою на супротивника хіба його попереджують про це, мовляв, ми будемо атакувати, нападати, бомбити і т.д.? Тож росія попри те, що всі розуміють, що саме рф є кінцевим бенефіціаром шантажу і агресії, таким ядерним анонсом про "брудну зброю" чого саме добивається і які наслідки може отримати у відповідь?

— Україна та Захід вже зробили такі кроки — спростували і попередили, щоб ні путін, ні його військове керівництво не використовували ними же вигадану маячню для будь-якої ескалації, удару, воєнного злочину проти України або проти українських громадян. Ще раз наголошую: спеціальна інформаційна операція тому так і називається (і тому її одразу треба спростовувати), що вона немає нічого спільного з реальністю, реальними планами, подіями на фронті, з реальною зброєю і таке інше.

А реальні події на фронті це там, де ЗСУ зараз витискають ворога, як відомо, на Херсонському напрямку, Луганському і під Бахмутом ЗСУ стоять та не пропускають ворога. Оце реальна ситуація. Все інше на даний час вважаю вигаданою спеціальною провокацією росії.

— Пам'ятаєте, коли в Сирії росія при президенті США Обамі тричі застосовувала хімічну зброю, і очільник Білого дому кожного разу попереджував та засуджував рф, погрожував наслідками. Але, як ми бачимо, до сих пір диктаторів Асада та путіна ніхто не покарав. Також росіяни після вторгнення в Україну вкидали дезінформацію про біологічну зброю, біолабораторії тощо. Тож чи можливе використання інших видів забороненої зброї масового знищення (зокрема хімічної) проти українців через безкарність рф і Сирії?

— Знаєте, я не з тих, хто коментує та підказує агресору будь-що. По-перше, вони і так на нашій території вже стільки звірств і злочинів вчинили, що у нас насправді іншого виходу немає, крім того, щоб їх витискати та вибивати з нашої землі.

По-друге, заборонені міжнародними конвенціями зброя і боєприпаси російський агресор вже використовував в Маріуполі і не тільки. Була спроба застосувати і хімічну зброю, і касетні боєприпаси, і фосфорні (зокрема в Донецькій та Луганській областях) як проти наших військових, так і проти мирних громадян. Тобто "набір" воєнних злочинів росіян насправді і так вже серйозний на нашій території. Іншого шляху не бачу й не коментую окрім того, що у нас свій шлях і своя робота — нашим Збройним Силам вибивати агресора з нашої землі.

Ясно, що ми, Україна, як не провокували і не використовували заборонену зброю, так і не провокуємо та не застосовуємо. Тому жодних приводів ми не надаємо. Це на випадок того, що хтось ще сумнівається, мовляв, а раптом.

— Зараз точиться дискусія з приводу того, чи має право Україна згідно з міжнародними нормами на приховане чи неприховане використання зброї (в тому числі і західної), щоб робити якісь превентивні воєнні заходи на території рф без попередження/погодження, як це робить Ізраїль? Ізраїльська армія може ж це робити без особливого погіршення партнерських стосунків із Заходом.

— Треба розуміти дві важливі речі, і це про нас, про Україну, а не про Ізраїль. Перше: та гуманітарна допомога, яка нам надається, то ми ж її використовуємо? Використовуємо, тому що на нас напав агресор. Ми використовуємо економічну допомогу, тому що на нас напав російський агресор. Ми використовуємо і будемо використовувати оборонну збройну допомогу для захисту України, тому що на нас напав агресор. Він нищить і наші мирні міста, і вбиває цивільних, в тому числі дітей. Ця міжнародна військова допомога надається всіма країнами, які не знаходяться під жодними міжнародними санкціями, ані під обмеженнями ООН та інших міжнародних організацій.

Це якраз противага і антиприклад тому, що росія бере в Ірані баражуючі боєприпаси (їх називають дронами, але насправді це баражуючі боєприпаси) під назвою Shahed-131 чи Shahed-136, а росіяни зверху перебивають на мітку "Герань" і направляють (і далі намагаються направляти) по наших мирних містах, по об'єктах інфраструктури. Але росія не має і не мала права жодним чином отримувати якусь допомогу від Ірану — країни, яка є ізгоєм під жорсткими санкціями ООН. Але рф це робить.

Друге: про використання на своїй території — так, для захисту і для знищення тих воєнних і військових цілей, що використовуються з території російської федерації проти України, проти мирного українського населення. Ось в цьому випадку так, за рішенням нашого Генштабу українські військові діють абсолютно правильно.

— А все ж таки по росії можна нам бити?

— Наші ЗСУ цілодобово це роблять, витискаючи ворога з нашої землі.