Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів про те, як росіяни шантажували світ за останні вісім місяців

Декілька спостережень за особливостями російського шантажу за період повномасштабного вторгнення в Україну.

Чорнобильська АЕС. Коли ЗСУ перейшли в контрнаступ на північному плацдармі росіяни почали робити вкидання про те, що українські війська планують завдати удару по позиціях росії на ЧАЕС.

У такий спосіб вони намагалися загальмувати наш контрнаступ погрожуючи потенційною диверсією на ЧАЕС. Але всі чудово розуміли, що вони не підуть на такий крок, оскільки це був би кінець для 40 БТГр їхньої так званої "еліти", з охопленням ще й Білорусі.

Запорізька АЕС. Обстрілюючи ЗАЕС і звинувачуючи в цьому ЗСУ російські окупанти півтора місяця лоскотали нерви міжнародній спільноті, демонструючи, наскільки вони можуть бути відчайдушними та безрозсудними.

Але всі чудово розуміли, що вони не підірвуть ЗАЕС хоча б тому, що в тій локації були зосереджені залишки їхніх найбільш боєздатних підрозділів 5, 9, 35, 36 ОВА і, здійснивши цей акт терору, вони залишилися б фактично без армії.

Тактична ядерна зброя. Коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині російські голови, що говорять, заверещали про застосування тактичного ЯЗ як ніколи до того. Хоча й так було зрозуміло, що це не більше, ніж верещання.

Каховська ГЕС та "брудна" бомба. Тут прямо-таки все і відразу. І загроза підриву ГЕС і знову ЯЗ, нехай і "брудної", і знову все це звучить на тлі вирішального контрнаступу ВСУ, що готується на Херсонщині. І знову все більш ніж прозоро.

Підриваючи ГЕС росіяни трохи загальмовують просування ЗСУ на північно-східному напрямку, на Береслав та від Береслава на Херсон, але змивають свої лінії оборони підрозділи на лівому березі.

Що ж до "брудної" бомби, то росіяни вже досить серйозно стали бісити міжнародне співтовариство своїм нікчемним шантажем і їм вже прямо говорять про те, що в цьому випадку Захід вже не залишиться без втручання.

А тому, розглядаючи ситуації від ЧАЕС до сьогоднішніх танців із бубнами довкола "брудної" бомби, ми повинні розуміти, що росіяни перебувають у відчайдушному становищі, але при цьому вони досить боягузливі, щоб у нападі розпачу вдатися до самогубних заходів.

Хоча, з огляду на те, як вони своїм шантажем уже дістали Захід, кожна їхня нинішня конвульсія і є самогубством.