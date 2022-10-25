Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал о том, как россияне шантажировали мир за последние восемь месяцев

Несколько наблюдений за особенностями российского шантажа за период полномасштабного вторжения в Украину.

Чернобыльская АЭС. Когда ВСУ перешли в контрнаступление на северном плацдарме россияне стали делать вбросы о том, что украинские войска планируют нанести удар по позициям вс рф на ЧАЭС.

Таким образом они пытались затормозить наше контрнаступление угрожая потенциальной диверсией на ЧАЭС. Но все прекрасно понимали, что они не пойдут на такой шаг, поскольку это был бы конец для 40 БТГр их так называемой "элиты", с охватом ещё и Беларуси.

Запорожская АЭС. Обстреливая ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ российские оккупанты полтора месяца щекотали нервы международному сообществу, демонстрируя то насколько они могут быть отчаянными и безрассудными.

Но все прекрасно понимали, что они не подорвут ЗАЭС хотя бы потому, что в той локации были сосредоточены остатки их наиболее боеспособных подразделений 5, 9, 35, 36 ОВА и совершив этот акт террора они остались бы, фактически, без армии.

Тактическое ядерное оружие. Когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине российские говорящие головы заверещали о применении тактического ЯО как никогда до того. Хотя и так было понятно, что это не более чем визг.

Каховская ГЭС и "грязная" бомба. Тут прямо-таки всё и сразу. И угроза подрыва ГЭС и опять ЯО, пускай и "грязное", и опять всё это звучит на фоне готовящегося решающего контрнаступления ВСУ на Херсонщине. И опять всё более чем прозрачно.

Подрывая ГЭС россияне незначительно затормаживают продвижение ВСУ на северо-восточном направлении, на Береслав и от Береслава на Херсон, но смывают свои линии обороны подразделения на левом берегу.

Что же до "грязной" бомбы, то россияне уже достаточно серьёзно стали бесить международное сообщество своим никчёмным шантажом и ум уже напрямую говорят о том, что в этом случае, Запад уже не останется без вмешательства.

А потому, рассматривая ситуации от ЧАЭС до сегодняшних танцев с бубнами вокруг "грязной" бомбы, мы должны понимать, что россияне находятся в отчаянном положении, но при этом они достаточно трусливы, чтобы в приступе отчаяния пойти на самоубийственные меры.

Хотя, с учётом того, как они своим шантажом уже достали Запад, каждая их нынешняя конвульсия это и есть — самоубийство.