"Брудна бомба": чи існують червоні лінії для путіна і чому він помилився

Експерт-міжнародник пояснив "Телеграфу", чому Заходу поки що не вдається зупинити рф, а Україна тріумфує

Однією з причин чергової ескалації з боку росії та погроз ядерною "брудною" бомбою є певна млявість Заходу, який ще задовго до війни в Україні привчив диктатора путіна до м'яких кроків у відповідь на акти агресії рф.

Про це "Телеграфу" розповів експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, коментуючи заяви глави міноборони росії сергія шойгу, який почав лякати колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США тим, що Україна нібито збирається застосувати "брудну бомбу" з радіоактивним забрудненням.

"Одночасно (з агресією проти України, — Авт.) росія веде війну в гібридній формі із Заходом. От і Захід попереджують, як вони це робили, коли заявляли, що вдарять ядерною зброєю, якщо, мовляв, раптом НАТО захоче обороняти країни Балтії та Польщу. Але в чому полягає оця вада політико-психологічної функції (як залякування, так і стримування): в тому що ви (росіяни, — Авт.) можете розмахувати цією (брудною, — Авт.) бомбою довго, але якщо ви в кінці-кінців не застосовуєте, то вас всі перестануть боятися. Що й відбувається, власне, з Україною. Українська нація не боїться, як ми бачимо, вона захищає себе. Захід побоюється. Але коли його прищемили газовою кризою, вони починають також усвідомлювати, ворушитися", — наголошує він.

Як зазначає міжнародник, у той же час путін обіцяє західним країнам, що вони замерзнуть цієї зими. І вже, за логікою москви, ЄС в результаті цього розколеться та нібито піде на всі забаганки кремля. На страхах й побудована вся концепція шантажу чи залякування, у тому числі "брудною" бомбою. В рамках такої політики рівень погроз з боку рф з початку війни проти України тільки зростає.

"Пам'ятаєте, він же багато нас залякував, всім, чим завгодно? Його перші вимоги, мовляв, якщо ви не капітулюєте, то ми застосуємо військово-технічні засоби, тобто широкомасштабну війну. А Захід в плані концепції стримування рф заявив: "Як тільки ви окупуєте Україну, то ми застосуємо "пекельні заходи". Але путін не вірить. Тому що концепція стримування росії Заходом сьогодні також не працює. Адже путін не боїться ні Джо Байдена, ні США. Оскільки, якщо згадаємо питання війни в Сирії, коли Асад застосував хімічну зброю. Тоді Барак Обама сказав, мовляв, що у разі повторного застосування, ми введемо в Сирію американські війська. Була в черговий раз застосована хімічна зброя з росії і у Обами — ніякої реакції. Вони (рф) застосували втретє, і знову ніякої реакції. Дональд Трамп також повторив цей самий кейс. Розмахував, розмахував крилатими ракетами. І що? Війська рф просто не звертали уваги на його такі театральні ракетні удари по аеродрому, де базувались російські та сирійські літаки", — аргументує Перепелиця.

На думку експерта, путін відтак зрозумів, що "в принципі ніяких червоних ліній для нього немає". Тому й зараз він активно погрожує світу і Україні ядерним шантажем.

"Адже Салліван (радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, — Авт.) заявив, що будуть катастрофічні наслідки, якщо росія раптом застосує ядерну зброю, а путін не вірить цьому. Він не вірить, що рф, як говорять деякі генерали, потопить Чорноморський флот, не вірить, що американські війська вдарять по армії рф на території України. Якщо Байден боїться нам навіть ракети ATACMS надати, і, мовляв, не дай Боже, ви стрільнете по росії. То хто ж йому повірить, що тут висадяться американські війська?!", — ставить риторичне питання Перепелиця.

Він додає, що чергова "бомбова" ескалація росії — відповідь москви на провал в Україні путінської армії після контрнаступу ЗСУ та коли в рф зрозуміли, що не зупинять подальший наступ ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) приїдуть до України, щоб розвінчати фейк росії про підготовку "брудної бомби".

Також ми інформували, що росія висувала аналогічні необґрунтовані звинувачення щодо нібито планів України застосувати "брудні бомби" і ядерну зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, березні рф заявила, що виявила докази програми біологічної зброї.