Чому США не дають України далекобійні ракети ATACMS: у Пентагоні пояснили

Заступник міністра оборони США назвав успіхи України у використанні американських боєприпасів неймовірними

Сполучені Штати Америки, попри виділення Україні нового, найбільшого з початку війни, траншу допомоги у розмірі 2,98 млрд доларів, не відправляють нових установок HIMARS і не надають найбільш далекобійних ракет до них – ATACMS, дальність стрільби яких досягає 300 км. Заступник американського міністра оборони з політичних питань Колін Каль пояснив, чому.

Під час брифінгу, присвяченого новому пакету допомоги, він заявив, що наразі ЗСУ використовують високоточні керовані реактивні снаряди GMLRS дальністю 70-80 км і роблять це з "неймовірним ефектом на полі бою". "За нашою оцінкою, найбільш підходящими боєприпасами для поточного бою є GMLRS. Отже, ми поставили в пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні не тільки для стримування на сході, але і для створення певного імпульсу в інших частинах країни", — сказав Каль.

Втім, він відзначив, що питання передачі ATACMS не знімається з переговорів, хоча наразі США зосереджені на інших поставках. "За нашою оцінкою, в даний час їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які безпосередньо стосуються поточного бою. Ми, очевидно, продовжимо розмови з українцями про їхні потреби, але ми вважаємо, що зараз ми маємо зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS", — наголосив заступник міністра.

Як повідомляв "Телеграф", Каль також прокоментував чутки про передачу Україні американських бойових літаків. За його словами, перехід на цей тип техніки триватиме занадто довго. Тому зараз більш пріоритетним є завдання вдосконалення наявної авіації ЗСУ.