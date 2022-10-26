россия опять захотела напугать мир "украинской грязной бомбой": фейк быстро раскрыли

В россии использовали фото из Словении для фейка об Украине

Российское правительство, пытаясь напугать мир "грязной бомбой", которую якобы изготовляют в Украине, обнародовало фотографии словенских складов радиоактивных отходов.

Соответствующий пост был обнародован в твиттер Министерства иностранных дел россии 24 октября. В нем утверждается, что две украинские организации получили прямой приказ приступить к созданию оружия массового поражения.

Кроме того, в сообщении говорится, что работы уже якобы находятся на завершающей стадии.

К посту ведомство прикрепило фото, на котором якобы изображены мощности по производству "грязной бомбы".

Впрочем, на это сообщение отреагировали в официальном твиттер правительства Словении, где указали, что фото на самом деле взято с презентации ARAO (Agencija za radioaktivne odpadke — Агентство по радиоактивных отходах), а слайд был сделан еще в 2010 году.

"Оно (фото, — ред.) использовалось для профессиональных презентаций для широкой и заинтересованной публики в качестве пояснительного материала. На фото показаны датчики дыма, которые подлежат общему использованию", — написали в правительстве Словении.

Там также отметили, что там действительно есть радиоактивный источник, но ни один из тех, которые указало на своем снимке МИД рф. Кроме того, указано, что ARAO не было проинформировано об использовании указанных снимков.

Как сообщалось ранее, накануне российским министр обороны сергей шойгу созвонился с коллегами с Франции, Британии и Турции и заявил им о том, что якобы Украина готовится взорвать "грязную бомбу".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все подобные заявления являются абсурдными, но указал, что россия часто обвиняет других в том, что собирается сделать сама.